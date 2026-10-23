Ma voisine n’achète plus jamais de Trésor : ces céréales maison au chocolat rendent la version industrielle fade

Dans sa cuisine, une voisine a mis au point des céréales Trésor maison au chocolat, plus croquantes et moins chères que la boîte du supermarché. Comment obtient-elle ce cœur coulant et cette coque qui reste ferme dans le lait ?

Ma voisine n’achète plus jamais de Trésor : sa recette de céréales maison au chocolat est meilleure que l’originale

Dans sa cuisine, les plaques sortent du four en libérant une odeur de biscuit chaud, de coco et de noisette. Les petits carrés dorés claquent sous la lame du couteau, laissent deviner un cœur coulant et une fine coque déjà bien croquante.

Depuis qu’on a goûté à ses céréales Trésor maison au chocolat, la boîte industrielle reste au supermarché. Avec une simple pâte à l’avoine et un généreux cœur de pâte à tartiner, on obtient des bouchées qui font vraiment penser à un Trésor maison au chocolat noisette… en plus parfumé. Reste à maîtriser la technique pour les réussir à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de farine de blé + 80 g de flocons d’avoine mixés très finement

✅ 80 g de sucre de coco (ou sucre de canne complet)

✅ 100 ml de lait (demi-écrémé ou entier) + 60 g d’huile de coco fondue

✅ 200 g de pâte à tartiner chocolat-noisette épaisse

Pourquoi vous n’achèterez plus jamais de Trésor du commerce

Avec ces céréales au chocolat faites maison, on contrôle tout : ingrédients simples du placard, sucre ajusté, aucune huile douteuse. Pour quelques euros €, on obtient une grande plaque qui nourrit facilement six bols de petit-déjeuner, sans packaging superflu.

La différence se joue surtout au goût. La pâte à l’avoine donne une texture biscuitée qui reste ferme dans le lait, la pâte à tartiner apporte un parfum de noisette intense. Résultat : de vraies céréales cœur coulant chocolat, plus généreuses et plus croquantes que les versions industrielles.

La technique pas à pas pour réussir des céréales fourrées maison

Tout part d’une pâte souple : lait, huile de coco fondue et sucre de coco, puis farine et avoine mixée. On évite de trop pétrir pour garder une texture friable après cuisson. Si la pâte se fissure, quelques gouttes de lait suffisent, pas plus, sinon elle collera.

Ensuite, l’épaisseur fait tout. Une couche d’environ 2 mm permet d’obtenir une coque croustillante qui ne se perce pas. On poche de petits dômes de pâte à tartiner bien espacés, en laissant une bordure propre autour. On pose la seconde abaisse, on presse doucement entre les bosses pour bien souder sans écraser le cœur : c’est le geste qui garantit des céréales Trésor maison au chocolat vraiment fondantes dedans.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger lait, huile de coco fondue et sucre, puis ajouter farine et avoine jusqu’à obtenir une boule de pâte souple et homogène. Technique : Diviser la pâte en deux, étaler chaque portion en grand carré régulier d’environ 2 mm d’épaisseur sur du papier cuisson. Cuisson : Poser le premier carré sur la plaque, disposer des petits dômes de pâte à tartiner, recouvrir de la seconde abaisse, souder, découper puis enfourner 15 minutes à 180 °C. Finition : Laisser refroidir 10 à 15 minutes sur la plaque avant de séparer délicatement les carrés et de les conserver, une fois froids, dans une boîte hermétique.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Économique € 🔍 Le secret de l’expert Les flocons d’avoine mixés absorbent l’humidité et assèchent la pâte au four : la coque devient très croustillante alors que le cœur de pâte à tartiner, enfermé entre deux couches bien soudées, fond doucement sans fuir, surtout avec une cuisson maîtrisée à 180 °C. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 50 g de farine par de la poudre de noisette, ajouter une pincée de fleur de sel dans la pâte à tartiner et napper quelques carrés refroidis de chocolat fondu et d’éclats de noisettes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfermer les carrés encore tièdes dans une boîte ; la vapeur ramollit aussitôt la coque et ruine le croquant des céréales Trésor maison au chocolat.

Comment conserver et déguster vos céréales Trésor maison

Une fois totalement froides, ces céréales fourrées maison se gardent plusieurs jours dans une boîte hermétique, à température ambiante, à l’abri de l’humidité. Elles restent ainsi croquantes, prêtes à être versées dans un bol de lait froid ou à accompagner un yaourt nature.

On les sert aussi en grignotage, comme des mini biscuits, ou avec un café. D’ailleurs, rien n’empêche de varier : pâte à tartiner chocolat noir, version cacahuète ou praliné, on obtient en un clin d’œil de nouvelles céréales cœur coulant chocolat, toujours faites maison.