Les vétérinaires n'en peuvent plus de le répéter : la paille qui colle dans le poulailler en octobre cache un nid de poux rouges

En automne, la paille du poulailler qui colle sous les bottes n’annonce pas seulement l’humidité, mais un danger bien plus discret. Que cachent vraiment ces brins tassés au pied de vos poules ?

Un matin d’automne, la porte du poulailler s’ouvre et la scène est connue : la paille colle sous les bottes, l’odeur d’ammoniaque pique le nez, les poules ont l’air chiffonnées. On accuse la pluie, le sol argileux détrempé, “la saison”. Pourtant ce décor anodin raconte une histoire bien plus inquiétante.

Par réflexe, beaucoup rajoutent une couche de paille par‑dessus ou en étalent jusque sur la boue de l’enclos, convaincus de protéger les animaux de l’humidité. Dans un poulailler d’automne, le vrai problème n’est pourtant pas l’eau en elle‑même, mais ce que cette paille humide abrite le jour… et qui sort la nuit.

Quand la paille colle, le poulailler tire la sonnette d’alarme

Une paille qui colle, qui forme des plaques sombres, n’est plus une litière, c’est une éponge pleine de fientes et d’urine. Elle retient l’eau plus longtemps que des copeaux ou du chanvre, surtout quand la ventilation est moyenne. Résultat : sol glacé, odeur d’ammoniaque et microbes au ras des pattes.

Dans ce tapis humide, le pou rouge se sent chez lui. Ce petit acarien se cache le jour dans la paille tassée, les interstices du bois, sous les perchoirs, puis grimpe sur les poules la nuit pour leur prélever du sang et finit par affaiblir tout le troupeau.

Les erreurs d’automne que nous avons tous faites avec la paille

Nous avons tous déjà repoussé le nettoyage, en laissant la même paille trois semaines “par manque de temps”. C’est là que les ennuis commencent : plus la litière reste en place, plus elle se compacte et abrite parasites et coccidiose. En automne, les vétérinaires conseillent de la changer toutes les une à deux semaines.

Quelques signaux doivent alerter : odeur qui pique les yeux dès l’ouverture, paille collante en surface et dure en dessous, poules qui se grattent ou s’agitent la nuit. Étaler de la paille directement sur la boue de l’enclos ne fait qu’empirer : elle se gorge d’eau, se mêle à l’argile et devient un tapis sale parfait pour les poux rouges.

✨ L’astuce de la rédaction Efficacité 9/10 Fréquence 1 à 2 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplaçant la paille humide par une litière sèche changée souvent, le sol ne colle plus et les poux rouges perdent leurs cachettes. 💡 Le petit plus : Une feuille de papier journal sous les perchoirs aide à repérer vite les taches des poux rouges. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Garder une paille collante ou la mettre sur la boue : elle devient une éponge à parasites.

Un plan simple pour garder vos poules au sec tout l’automne

Bonne nouvelle : pas besoin de tout refaire. À l’intérieur, remplacez la paille par une litière qui sèche vite, par exemple trois à quatre couches de papier journal non glacé recouvertes de chanvre ou de copeaux. Retirez tout, laissez sécher, puis renouvelez toutes les une à deux semaines, ou tous les quatre à cinq jours si le poulailler est très peuplé.

Dehors, évitez absolument la paille sur la boue. Stabilisez plutôt l’enclos comme un sol de terrasse : décaissez sur 8 à 15 cm en créant une pente de 1 à 2 cm par mètre, posez un géotextile, ajoutez 5 à 7 cm de gravier drainant puis 5 à 6 cm de sable ou de broyat de bois. Un ratissage et un abreuvoir surélevé garderont vos poules au sec tout l’automne.