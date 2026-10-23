Deux voisins ont le même jardin en hiver : un seul a pensé à planter du houx verticillé et des cornouillers avant fin septembre

Pelouse détrempée, massifs vides : votre jardin est triste en hiver et vous vous sentez démuni. En plantant dès maintenant quelques arbustes ciblés, le décor peut radicalement changer d’ici les premiers froids.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ilex verticillata 🌸 Nom courant Houx verticillé 📏 Dimensions Environ 2 à 4 m de haut x 2 à 3 m de large ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre, sol frais à humide ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -25 °C 🍂 Feuillage Caduc, branches couvertes de baies rouges décoratives en hiver (non comestibles)

Pelouse détrempée, massifs à nu, haie uniformément verte… Dans beaucoup de jardins, le décor s’affadit dès novembre. Ce jardin triste en hiver n’est pourtant pas une fatalité : certains espaces restent lumineux, constellés de baies rouges et de bois dorés, alors que tout semble endormi autour.

Le secret tient à quelques arbustes vivaces bien choisis, capables d’assurer le spectacle quand les autres plantes tirent leur révérence. Plantés avant fin septembre, ils profitent encore de la chaleur du sol et s’installent vite. Résultat : dès cet hiver, le tableau change déjà sous vos fenêtres.

Pourquoi votre jardin paraît si triste en hiver

La plupart des jardins français misent sur les floraisons de mai à septembre : rosiers, vivaces, annuelles… Une fois les froids arrivés, tout disparaît et ne restent que troncs nus et pelouse fatiguée. Il manque alors des arbustes pensés pour la mauvaise saison, avec baies colorées, bois lumineux, feuillages persistants ou écorces décoratives.

Les sept arbustes clés jouent chacun un rôle précis. Le houx verticillé et l’aronie rouge chargent les branches de fruits écarlates. Les cornouillers à bois coloré (Cornus sericea) allument des tiges rouges ou jaune-vert. Le physocarpe dévoile son écorce qui s’exfolie, les mahonias et raphiolepis gardent un volume dense, tandis que les manzanitas (Arctostaphylos) offrent cette écorce acajou si graphique.

Planter avant fin septembre : la fenêtre qui change tout

Nous avons tous déjà planté un arbuste au printemps… puis passé l’été à l’arroser sans relâche. Fin d’été et début d’automne offrent tout l’inverse : l’air se rafraîchit, la terre reste chaude et les pluies reviennent. Les parties aériennes ralentissent, mais les racines continuent de se développer dans un sol encore tiède et humide, ce qui assure une bien meilleure reprise.

La date du 30 septembre n’est pas un couperet : dans les régions au climat tempéré, les cornouillers, aronies ou physocarpes en conteneur ont encore été plantés en octobre ou en novembre, tant que la terre n’était ni gelée ni gorgée d’eau. En revanche, le raphiolepis ou certains manzanitas sensibles au froid gagnent à attendre le printemps, surtout hors des zones littorales aux hivers doux.

Les 7 arbustes vivaces qui réveillent le jardin d’hiver

Pour un décor vivant de novembre à mars, associez les effets. Houx verticillé et aronie rouge forment un garde-manger pour les oiseaux avec leurs baies rouges. Devant, un cornouiller à bois coloré capte la moindre lumière. Un physocarpe structure la scène avec son écorce en lambeaux, tandis qu’un mahonia ou un raphiolepis gardent un coussin de feuillage brillant. Sur sol très drainant, une manzanita complète le tableau avec son tronc lisse couleur acajou.

Observer les zones vides visibles depuis la maison.

Choisir des arbustes adaptés au sol : frais, humide ou très drainant.

Creuser large, sans enterrer le collet trop profondément.

Arroser copieusement à la plantation, puis pailler le pied.

Surveiller l’humidité tout l’automne, même quand il fait frais.

D’ailleurs, selon la Royal Horticultural Society, « La plantation se fait de préférence entre octobre et avril. » En visant la fin septembre pour ces arbustes d’intérêt hivernal, le jardin gagne une structure immédiate et, parfois, des fruits ou des bois colorés dès la première saison froide. Petit bonus : une fois bien installés, ils animent le décor plusieurs hivers de suite, avec très peu d’entretien.

Sources L’Ami Des Jardins

«Les 7 arbustes quun jardinier expert recommande pour un jardin flamboyant a lautomne»