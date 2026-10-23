Les plombiers n'en peuvent plus de le répéter : fermer le robinet de jardin fin octobre ne sert à rien si un tuyau d'arrosage y est vissé

Fin octobre, on ferme le robinet du jardin et on pense avoir tout prévu. Pourtant, quelques accessoires laissés vissés suffisent à transformer le gel en facture salée.

Fin octobre, beaucoup referment leur robinet de jardin en se croyant tranquilles. Le volant est serré, parfois enveloppé d’une housse isolante, et l’on range l’arrosoir en pensant que le gel ne passera pas par là cette année.

Les plombiers, eux, se méfient de cette fausse sécurité. Avant même de toucher au robinet, ils regardent tout ce qui pend encore dessous : tuyau, programmateur, pistolet d’arrosage… Dans ces quelques millilitres d’eau oubliés commence souvent la casse.

Pourquoi fermer le robinet ne suffit pas contre le gel

L’eau a un comportement déroutant : en gelant, elle augmente de volume d’environ 9 %, au lieu de se contracter. Coincée dans un corps de robinet ou un coude de tuyau, cette dilatation exerce une pression qui fissure métal et plastique.

Le piège est sournois : la glace bouche parfois la fissure tout l’hiver. Aucune goutte ne s’échappe tant qu’il fait froid, puis au printemps l’eau reprend sa place, la fente s’ouvre et la fuite apparaît sur la facture.

Le réflexe des plombiers : débrancher tout ce qui retient l’eau

Nous avons tous déjà laissé un tuyau d’arrosage vissé « pour gagner du temps » au prochain arrosage. Or, même robinet fermé, il reste toujours un peu d’eau dans le tuyau, le programmateur ou le pistolet. Au premier gel sérieux, cette poche devient bombe à retardement.

Le pro commence donc par tout démonter. Il dévisse les raccords, laisse s’écouler l’eau, puis soulève le tuyau par boucles successives pour le vider vraiment, comme on remonte un collier perle après perle. Ensuite seulement, il s’intéresse au robinet extérieur lui‑même.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle jusqu’à 1 800 € de dégâts évités 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En vidangeant complètement le circuit exposé (robinet, tuyau, accessoires vissés), on supprime l’eau qui pourrait geler et se dilater. Le robinet laissé ouvert joue le rôle de soupape si quelques gouttes restent dans la canalisation. 💡 Le petit plus : profiter de cette mise hors gel pour vérifier joints et raccords du robinet, et resserrer ce qui suinte avant que le froid n’aggrave la fuite. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser un tuyau, un programmateur ou un pistolet plein d’eau vissé sur le robinet, même sous une housse isolante.

Les bons gestes, de l’automne au printemps

Dès la fin octobre, l’idéal est de fermer la vanne d’arrêt intérieure s’il y en a une, d’ouvrir le robinet extérieur pour le vider, puis de le laisser en position ouverte tout l’hiver. Le tuyau, lui, passe la saison à l’abri, enroulé sans plis marqués dans un garage ou une remise.

Au moindre doute après une grosse période de gel, les plombiers ont un test fétiche : celui du compteur d’eau. On relève les chiffres le soir, on s’interdit d’utiliser l’eau pendant six à huit heures, puis on compare au réveil ; si le nombre a bougé, une fuite se cache quelque part et mérite un diagnostic rapide. En cas d’anomalie, un plombier fermera l’alimentation, localisera la fuite et remplacera le robinet ou le raccord abîmé.