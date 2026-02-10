Première nuit de gel : cette erreur avec vos canalisations peut vous coûter 5000 € de dégâts, ne la faites pas

Une seule nuit à -10 °C a suffi pour transformer mon salon en chantier à 5 000 €. Quels gestes j’ai oublié de faire pour protéger mes canalisations du gel ?

Une seule nuit de gel peut transformer un salon cosy en pataugeoire et une installation saine en cauchemar de plomberie. Quand les températures chutent brutalement, les canalisations oubliées dans le garage ou le jardin deviennent des bombes à retardement. Au matin, murs gonflés et sols imbibés signalent un dégât des eaux. La facture moyenne tourne alors autour de 5000 € de travaux.

Souvent, personne ne voit venir la catastrophe, car tout semble figé pendant la vague de froid. « Pendant le gel, on ne se rend pas vraiment compte du problème car l’eau ne coule pas. Ce n’est que lors du dégel que l’on constate qu’il y a des fuites », poursuit le plombier corrézien. Quand l’eau se remet à circuler, elle s’échappe par la moindre fissure cachée derrière un mur ou sous une dalle.

Pourquoi le gel fait exploser les canalisations et vide le portefeuille

« Nous recommandons d’agir bien avant l’hiver. Il faut vider les tuyaux en extérieur des maisons et protéger les tuyaux qui ne peuvent pas être vidés, avec des manchons d’isolation », explique Pierre-Jean Teilhol, cité par France 3. Son conseil vise tous les points d’eau situés dehors ou dans les pièces non chauffées, bien avant la première nuit annoncée sous zéro.

La raison est physique : quand l’eau gèle dans un tuyau fermé, son volume augmente d’environ 10 % et la pression grimpe. « Les tuyaux sont remplis d’eau et fermés des deux côtés, mais ceux qui sont situés à l’extérieur ne sont pas protégés du gel », décrit Pierre-Jean Teilhol. « L’eau gelée va prendre plus de place et va pousser sur les parois, jusqu’à éclater les tuyaux au niveau des soudures ou des raccords ». Une simple nuit à -9 ou -10 °C suffit alors à faire céder la canalisation la plus fragile.

La veille de la première nuit de gel : sécuriser les points sensibles

À l’approche de cette première nuit de gel, la priorité consiste à faire le tour du logement. Garage, cave, grenier, vide sanitaire, mur extérieur : partout où passe un tuyau dans une zone froide, il faut le repérer. Installer des manchons isolants en mousse autour des canalisations exposées se fait en quelques minutes et coûte quelques euros le mètre. Dans les endroits les plus critiques, un câble chauffant glissé sous l’isolant maintient l’eau au-dessus de zéro.

Les robinets extérieurs demandent un soin particulier. Il faut fermer la vanne d’arrêt située à l’intérieur, ouvrir le robinet de jardin pour vidanger le tuyau, débrancher le tuyau d’arrosage et, si besoin, protéger le compteur d’eau extérieur avec une boîte isolante dédiée plutôt qu’avec de vieux journaux humides. À l’intérieur, maintenir un chauffage minimal autour de 13 °C et ouvrir les portes des meubles sous évier aide l’air chaud à circuler.

Si malgré tout un tuyau gèle : les réflexes des plombiers

« On ne peut pas se tromper et laisser le commerce fermé ou totalement inondé, donc il faut intervenir rapidement, le soir, le matin, voire la nuit », affirme Fabien David, plombier. « Ce matin, il y avait les carreleurs qui ont attaqué la chape mais ils ne peuvent pas travailler sans eau, donc ça bloque tout », détaille-t-il. Chez un particulier, on coupe vite l’eau générale et on appelle le plombier.

Sources :