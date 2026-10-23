Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : sur le citronnier en pot, ce réflexe d'octobre fait tomber les citrons encore verts

En France, de plus en plus de citronniers voient leurs fruits tomber verts dès octobre à cause d’un arrosage mal réglé. Quel réflexe d’arrosage du citronnier en octobre les pépiniéristes cherchent-ils à faire corriger pour sauver la récolte ?

Matin frais, 7 °C au thermomètre, citronnier en pot bien vert sur la terrasse. Quelques semaines plus tard, les feuilles jaunissent, les petits citrons tombent encore durs et verts. Affolé, on attrape l’arrosoir, persuadé que l’arbre a soif. Ce réflexe apparemment logique ruine pourtant de nombreuses récoltes d’automne.

Les pépiniéristes le répètent chaque année : en octobre, garder le rythme d’eau de l’été fait plus de mal que de bien. L’arrosage du citronnier en octobre doit suivre la saison, pas le souvenir d’août. L’erreur se joue dans le pot, au niveau des racines, où l’excès d’eau fait discrètement tomber les citrons trop tôt.

Le faux signal de détresse : un citronnier qui semble manquer d’eau

En surface, tout évoque un manque d’eau : feuillage qui pâlit, fruits qui se décrochent, silhouette un peu triste. Nous avons tous déjà réagi en arrosant plus. Pourtant, en octobre, le citronnier a ralenti ; ce ne sont plus les fortes chaleurs, mais le sol détrempé qui le met en difficulté.

Les jours raccourcissent, les matins descendent vers 7 °C : l’agrume entre en repos végétatif. Sa croissance et sa soif chutent parfois de moitié par rapport à l’été, surtout en pot. Le Journal des Seniors le rappelle : « Des fruits qui restent verts signalent souvent une asphyxie racinaire due à un excès d’eau plutôt qu’une maladie ». Ce n’est donc pas la soif, mais l’étouffement des racines.

Asphyxie racinaire : ce trop-plein d’eau qui fait chuter les citrons

Quand le terreau reste constamment mouillé, l’air disparaît entre les particules du substrat. Les racines, privées d’oxygène, n’absorbent plus correctement l’eau ni les nutriments. Jardiner Malin résume : « Un citronnier régulièrement trop arrosé perd ses feuilles et ses jeunes fruits, comme s’il manquait d’eau : les racines asphyxiées ne jouent plus leur rôle ». L’arbre se défend alors en sacrifiant une partie de ses citrons encore verts.

Feuilles qui jaunissent alors que la terre est encore humide, citrons verts qui tombent au moindre choc, terreau qui sent le moisi ou reste détrempé, eau stagnante dans la soucoupe : autant de signaux d’alarme d’un excès d’eau.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Fréquence conseillée en octobre 1 fois / semaine max 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Quand on laisse sécher les 2 à 3 cm de terre avant d’arroser, les racines respirent et l’arbre garde ses citrons jusqu’au jaune. 💡 Le petit plus : Soulever le pot permet de sentir, au poids, si la motte est encore gorgée d’eau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser « comme en août » dès que des feuilles jaunissent alors que le substrat est encore humide.

Le bon arrosage du citronnier en octobre pour éviter la chute des fruits

Les pépiniéristes recommandent alors de réduire nettement. En automne, un arrosage par semaine maximum suffit, et seulement si le terreau est sec sur 2 à 3 cm. Les spécialistes rappellent que les agrumes peuvent se contenter d’eau tous les 7 à 28 jours selon la saison. En repos plus marqué, sous abri hors gel, un citronnier en pot vit très bien avec deux arrosages mensuels, si les 3 premiers centimètres du substrat ont vraiment séché.

Avant chaque arrosage, on enfonce un doigt dans la terre : si elle colle et reste fraîche, on attend ; si elle est légère, on arrose sans noyer. Soulever le pot et vider la soucoupe affinent encore le geste. Avec un bon drainage et sans remettre d’engrais agrumes pendant le repos, le citronnier mène plus facilement ses fruits jusqu’au jaune.