Les piscinistes n'en peuvent plus de le répéter : vider entièrement son bassin en octobre déforme une piscine enterrée avant avril
À l’automne, nombre de propriétaires croient protéger leur piscine enterrée en changeant leurs habitudes d’hivernage. Un geste pourtant courant a parfois transformé le printemps en chantier.
Au jardin, l’automne a posé ses couleurs, les transats ont été rangés… et la piscine attend sagement son manteau d’hiver. Face au bassin qui a tourné tout l’été, une petite voix souffle souvent : « Et si on repartait de zéro ? » C’est là que se glisse un geste trompeur.
Beaucoup de propriétaires ont ainsi vidé leur piscine enterrée pour « bien faire », persuadés de la protéger du gel et de s’éviter de l’entretien. Sur le moment, le bassin nu paraît propre et inoffensif. Pourtant, cette fausse bonne idée a parfois coûté cher au printemps suivant.
L’erreur n°1 de l’hivernage : vider complètement sa piscine
Vider sa piscine avant l’hiver semble logique : moins d’eau, donc moins de gel, moins de feuilles, et l’illusion d’une eau neuve au redémarrage. Dans les allées de bricolage, le conseil circule encore, surtout pour les piscines coque et les bassins avec liner.
En réalité, une piscine enterrée laissée totalement à sec perd le contrepoids que représente l’eau. La terre gorgée de pluie appuie alors sur les parois ; avec le gel, elle s’est dilatée et a parfois fissuré la coque polyester, déplacé un bassin béton ou tiré sur le liner, avec à la clé travaux lourds et garanties discutées.
Ce que votre bassin subit vraiment quand il reste à sec
Imaginez votre piscine comme une coque de bateau coincée dans la terre. Tant qu’elle est pleine, le poids de l’eau pousse vers l’extérieur et équilibre la pression du sol imbibé. Une fois vidée, cette protection a disparu ; le terrain a comprimé les parois et, dans certains jardins, a même soulevé le fond.
Le plus piégeux : ces dégâts sont souvent apparus avant même les grosses gelées, après quelques jours de pluies d’automne. Coque déformée, fissures, margelles qui ont bougé, liner détendu… Au printemps, certains propriétaires ont découvert un bassin méconnaissable au lieu d’une simple eau à remettre en route.
Le bon hivernage : garder de l’eau et alléger le travail du printemps
Le réflexe gagnant consiste à conserver de l’eau. Quand la température est descendue vers 12–15 °C, le bassin a été nettoyé, le pH ajusté, puis l’eau abaissée d’environ 10 à 15 cm sous les skimmers ou les buses de refoulement, avant de purger pompe, filtre et canalisations.
Des flotteurs d’hivernage ont ensuite été posés en diagonale pour casser la pression de la glace, une bâche opaque a bloqué feuilles et lumière, et un produit d’hivernage anti-algues et anti-calcaire a protégé le revêtement. Résultat au printemps : eau plus claire, structure intacte et redémarrage nettement plus rapide.
En bref
- 🍂 À l’automne, de nombreux propriétaires s’interrogent sur la façon de vider leur piscine avant l’hiver sans risquer de l’abîmer.
- ⚠️ Une simple vidange mal pensée peut provoquer déformations, fissures ou soulèvement du bassin, avec des réparations lourdes et des garanties parfois remises en cause.
- 🌱 Le bon hivernage repose sur quelques réglages précis du niveau d’eau et de l’équipement, qui transforment le redémarrage de la piscine au printemps.
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