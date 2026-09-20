Piscine : cette température clé à attendre en 2026 avant l’hivernage, sinon bouillon vert et frais salés au printemps

En 2026, bâcher sa piscine dès la rentrée peut coûter cher en algues, produits et tracas d’assurance. À quelle température pour hiverner sa piscine sans se tromper ?

Pendant des années, la fin des vacances signifiait la même scène : on range tout, on tend la bâche bleue sur le bassin et l’on oublie la piscine jusqu’au printemps. En 2026, ce réflexe rassurant est pourtant remis en cause par les pros.

La fermeture ne se décide plus au calendrier mais au thermomètre. Reste à savoir à quelle température pour hiverner sa piscine sans risque.

Pourquoi on ne bâche plus systématiquement à la rentrée

Première nuance importante : fermer la piscine et l’hivernage ne sont pas la même chose. Tirer une bâche à la hâte après les vacances protège des feuilles, pas forcément de l’hiver. Avec des automnes plus doux, ce réflexe ne suit plus le rythme du bassin : en septembre, l’eau reste souvent bien au-dessus des 12 °C fatidiques. Comme le rappelle Pause Maison, « Au-dessus de cette température clé, les algues et les micro-organismes continuent de se développer allègrement », transformant une piscine bâchée trop tôt en bouillon vert et obligeant, au printemps, à multiplier les traitements coûteux.

Le nouveau repère des pros : une eau à 12 °C, pas une date

Les professionnels recommandent aujourd’hui d’attendre que la température de l’eau descende durablement sous les 12 °C avant de lancer l’hivernage. On parle bien de l’eau, pas de l’air : le thermomètre se plonge à mi-hauteur, de préférence le matin, et l’on vérifie que la fraîcheur se maintient plusieurs jours de suite avant de dire adieu aux baignades.

Pendant cette phase où le bassin refroidit en douceur à l’automne, on prépare le terrain : contrôle du pH, idéalement entre 7,2 et 7,4, vérification de la désinfection, sortie des accessoires d’hivernage piscine. Nous avons tous déjà bâché trop vite ; caler ses gestes sur ce chiffre de 12 °C permet de garder une eau claire avec moins de produits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies de produits Importantes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sous les 12 °C, la prolifération des algues ralentit naturellement ; associé à un bon nettoyage et à un produit d’hivernage, cela garde une eau stable et limite les traitements chocs au printemps. 💡 Le petit plus : prendre la température de l’eau le matin, toujours au même endroit, plusieurs jours de suite, et garder une photo du thermomètre avec la date. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser la bâche dès la fin des vacances avec une eau encore chaude et compter sur une simple bâche non conforme comme dispositif de sécurité.

Les bons gestes le jour J… et la bâche qui compte vraiment

Le jour où l’eau passe enfin sous les 12 °C, on enchaîne simplement : grand nettoyage du bassin et du filtre, ajout d’un produit d’hivernage anti-algues et anti-calcaire, pose des flotteurs anti-gel, « la parade méconnue des flotteurs anti-gel », en diagonale, puis installation de la bâche d’hivernage opaque qui coupe la lumière et empêche les algues de repartir.

Reste à choisir la bonne toile. Une couverture de sécurité NF P90-308 doit empêcher le passage d’un enfant de moins de 5 ans et résister à 100 kg ; une bâche simple ou à bulles ne fait que couvrir l’eau. Or la loi impose un dispositif normalisé pour les piscines enterrées et les assureurs peuvent refuser l’indemnisation en cas d’accident sans couverture conforme, d’où l’intérêt de vérifier le marquage et de garder facture et attestation.