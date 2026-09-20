Ce geste méconnu avec votre tas de tontes évite rongeurs et une mauvaise surprise à 750 € cet automne
Chaque fin septembre, un voisin retourne son tas de tontes fumant au fond du jardin, sous le regard intrigué du quartier. Entre rongeurs, compost raté et brûlage interdit, ce rituel cache une manière plus sûre de gérer les déchets verts.
Fin septembre, quand le jardin jaunit, votre voisin ressort toujours la même fourche. Il la plante au cœur de son énorme tas de tontes, soulève des plaques d’herbe collées et éventre tout. Pas de composteur design, juste ce rituel.
Ce geste n’a rien d’un caprice. Un tas de tontes laissé tout seul peut chauffer jusqu’à 70 °C, fermenter, attirer les rongeurs et poser souci à la maison. Comprendre ce qui se passe dedans change la façon de gérer ses déchets.
Ce qui bouillonne vraiment dans un tas de tontes abandonné
Entassée seule, l’herbe fraîche, très riche en azote, se tasse et se gorge d’eau. L’oxygène manque, la décomposition s’emballe. En quelques jours, le cœur du tas de tontes atteint près de 70 °C et devient une bouillie malodorante.
Cette chaleur humide a vite attiré d’autres habitants. À l’automne, rats bruns, surmulots, souris et mulots cherchent un refuge chaud avec nourriture. Un tas fumant près des murs agit comme un sas vers la maison ; un surmulot passe dans 15 millimètres.
Transformer son tas de tontes en allié du jardin
Nous avons tous déjà empilé les tontes sans réfléchir. Pour un vrai compost, il faut pourtant environ 60 à 70 % de matières “vertes” (tontes, épluchures) et 30 à 40 % de matières “brunes” : feuilles mortes, carton, broyat de branches.
Le bon geste consiste à étaler les tontes en couche fine, les laisser sécher deux à cinq jours, puis les alterner avec des bruns. Retourner le tas à la fourche, comme votre voisin, l’aère, détruit les galeries et, déplacé à distance, limite l’arrivée des rongeurs.
Tontes et feuilles : les bons gestes à la place du brûlage
Les déchets verts du jardin sont classés comme déchets ménagers. Leur brûlage est interdit, en tas comme dans un incinérateur de jardin. L’auteur du feu risque une amende pouvant atteindre 750 €, tout comme celui qui lui vend ou lui prête l’appareil.
En plus, 50 kg de végétaux brûlés émettent autant de particules fines qu’environ 13 000 km parcourus en voiture diesel récente. Mieux vaut transformer les tontes en compost, paillage au pied des massifs ou les déposer en déchetterie, voire profiter d’une collecte municipale ou du mode mulching de la tondeuse.
Sources
En bref
- 👀 Fin septembre, un voisin retourne brutalement son tas de tontes près de la maison, alors que la chaleur et l’humidité attirent rats et mulots.
- 🌱 Le tas de tontes se transforme en bouillie brûlante, qu’il faut gérer autrement avec matières brunes et gestes plutôt que le laisser fermenter.
- ⚖️ Entre interdiction de brûler les déchets verts, risques pour la maison et ressources gratuites au jardin, la gestion d’un tas de tontes change beaucoup.
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