Ce geste méconnu avec votre tas de tontes évite rongeurs et une mauvaise surprise à 750 € cet automne

Chaque fin septembre, un voisin retourne son tas de tontes fumant au fond du jardin, sous le regard intrigué du quartier. Entre rongeurs, compost raté et brûlage interdit, ce rituel cache une manière plus sûre de gérer les déchets verts.

Fin septembre, quand le jardin jaunit, votre voisin ressort toujours la même fourche. Il la plante au cœur de son énorme tas de tontes, soulève des plaques d’herbe collées et éventre tout. Pas de composteur design, juste ce rituel.

Ce geste n’a rien d’un caprice. Un tas de tontes laissé tout seul peut chauffer jusqu’à 70 °C, fermenter, attirer les rongeurs et poser souci à la maison. Comprendre ce qui se passe dedans change la façon de gérer ses déchets.

Ce qui bouillonne vraiment dans un tas de tontes abandonné

Entassée seule, l’herbe fraîche, très riche en azote, se tasse et se gorge d’eau. L’oxygène manque, la décomposition s’emballe. En quelques jours, le cœur du tas de tontes atteint près de 70 °C et devient une bouillie malodorante.

Cette chaleur humide a vite attiré d’autres habitants. À l’automne, rats bruns, surmulots, souris et mulots cherchent un refuge chaud avec nourriture. Un tas fumant près des murs agit comme un sas vers la maison ; un surmulot passe dans 15 millimètres.

Transformer son tas de tontes en allié du jardin

Nous avons tous déjà empilé les tontes sans réfléchir. Pour un vrai compost, il faut pourtant environ 60 à 70 % de matières “vertes” (tontes, épluchures) et 30 à 40 % de matières “brunes” : feuilles mortes, carton, broyat de branches.

Le bon geste consiste à étaler les tontes en couche fine, les laisser sécher deux à cinq jours, puis les alterner avec des bruns. Retourner le tas à la fourche, comme votre voisin, l’aère, détruit les galeries et, déplacé à distance, limite l’arrivée des rongeurs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de rongeurs Très faible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retournant le tas, en le mélangeant avec des matières brunes après un court séchage, on fait chuter la chaleur et l’humidité, ce qui gêne les rongeurs et relance un vrai compostage. 💡 Le petit plus : Garder quelques sacs de feuilles mortes bien sèches à l’abri permet de rééquilibrer facilement un tas trop riche en tontes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser un énorme tas de tontes pures collé à la maison, sans jamais le brasser, ou décider de le brûler pour “faire de la place”.

Tontes et feuilles : les bons gestes à la place du brûlage

Les déchets verts du jardin sont classés comme déchets ménagers. Leur brûlage est interdit, en tas comme dans un incinérateur de jardin. L’auteur du feu risque une amende pouvant atteindre 750 €, tout comme celui qui lui vend ou lui prête l’appareil.

En plus, 50 kg de végétaux brûlés émettent autant de particules fines qu’environ 13 000 km parcourus en voiture diesel récente. Mieux vaut transformer les tontes en compost, paillage au pied des massifs ou les déposer en déchetterie, voire profiter d’une collecte municipale ou du mode mulching de la tondeuse.