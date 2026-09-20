Même composteur, deux voisins : cette erreur qui fait courir des rats au-dessus du plafond de l'un d'eux

Deux voisins installent le même composteur au fond de leur jardin, le même samedi, dans la même rue. Quelques semaines plus tard, seul l’un entend des pas au-dessus de son plafond.

Même samedi, même jardinerie, même composteur flambant neuf posé au fond du jardin. Un mois plus tard, un seul des deux voisins se réveille la nuit, le cœur serré, en entendant des courses précipitées juste au-dessus de son plafond silencieux.

Les deux bacs accueillent les mêmes épluchures, retournées avec la même bonne conscience écologique. Pourtant, ce n’est ni la marque ni la matière qui changent le destin des nuits, mais quelques mètres de distance et ce qui grimpe ou non entre le composteur et la maison.

Deux composteurs jumeaux, deux nuits aux ambiances opposées

Chez le premier voisin, le bac repose sur une dalle dégagée, à environ trois mètres d’une façade lisse, récemment crépie. Pas de lierre, pas de tas de bois. Pour un rat, ce mur glissant reste un mur : sans échelle verticale, l’ascension vers les combles s’arrête là.

Chez le second, le composteur a été calé contre le mur du fond, couvert de lierre, sous la gouttière, à côté d’un tas de bûches. Pour un rat, ce décor dessine une autoroute : sol, compost chaud, bois, tiges, gouttière, tuiles, puis petite fissure… et grattements au-dessus du plafond.

Ce que les rats viennent vraiment chercher dans un composteur

Nous avons tous déjà vidé un seau d’épluchures en nous disant que nous faisions du bien à la planète. Un compost actif dégage pourtant de la chaleur, reste humide, protège de la pluie. Ajoutez viande, poisson, fromage, plats préparés, pain ou croquettes, et le bac devient un buffet chaud très tentant pour les rats.

À l’automne, entre septembre et novembre, les rats quittent les massifs pour chercher un refuge sec et tiède où passer l’hiver. Un composteur trop près de la maison, relié à la façade par du lierre ou une gouttière, devient un tremplin. Ils se faufilent ensuite dans des ouvertures de 1,5 à 2 cm pour atteindre les combles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Distance minimale du mur ≥ 3 m 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En éloignant le composteur et en supprimant lierre, bois et gouttières en appui, on casse l’échelle qui permet aux rats de grimper jusqu’aux combles. 💡 Le petit plus : Poser dès le départ un grillage galvanisé sous le bac. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Coller le composteur à un mur couvert de lierre, plein de restes, sans fond grillagé.

Poser son composteur sans offrir une autoroute vers les combles

Pour casser ce trajet, l’emplacement compte autant que le modèle. Dans un grand jardin, les guides conseillent de placer le composteur à 5, voire 10 mètres de la maison. Dans un petit terrain, on garde au moins trois mètres et on évite de coller le bac au mur, surtout s’il porte du lierre.

On aménage une zone tampon : pas de lierre sur 50 cm au pied du mur ni dans les 80 cm sous la gouttière, pas de tas de bois en appui. Le composteur fermé se pose sur une dalle lisse ou un grillage galvanisé à mailles d’environ 6 mm. On enfouit les déchets, on bannit viande et produits laitiers et, si les bruits sont déjà là, on préfère un professionnel aux raticides autour du bac.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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