Nuits fraîches de septembre : ce geste de taille évite la grosse erreur et garde le laurier-rose fleuri jusqu’en octobre

En septembre, quand les nuits frôlent les 5 °C, le laurier-rose se couvre de bouquets brunis. Un simple geste de taille ciblée peut pourtant prolonger sa floraison bien plus tard en automne.

Début septembre, les nuits fraîchissent et le laurier-rose se couvre de bouquets brunis. Par réflexe, beaucoup sortent alors le sécateur pour une grosse taille qui stoppe net la floraison et affaiblit l’arbuste.

Bonne nouvelle : un simple geste, bien calé sur la saison, suffit à garder les fleurs jusqu’en octobre dans de nombreuses régions. Cette « laurier-rose septembre taille » repose sur une taille de nettoyage très ciblée, plus quelques réglages de lumière, d’arrosage et de protection contre le froid.

Pourquoi le laurier-rose ralentit dès que les nuits descendent vers 5 °C

Après la fanaison, le laurier-rose dirige son énergie vers des gousses de graines. En retirant les inflorescences fanées, on interrompt cette fructification et la sève repart vers les bourgeons latents. Selon la Société Nationale d’Horticulture de France, avec des journées entre 15 et 20 °C, l’arbuste peut former des boutons jusqu’à la fin octobre.

Le vrai frein arrive quand le thermomètre nocturne frôle les 5 °C : la floraison ralentit nettement et les derniers boutons hésitent à s’ouvrir. D’où l’importance d’anticiper en septembre, surtout pour les sujets en pot, en dirigeant chaque goutte d’énergie vers les rameaux encore verts.

Le geste de septembre : une taille de nettoyage, pas un rabattage

En septembre, on oublie la coupe radicale. La taille de nettoyage consiste à repérer chaque grappe brunie en bout de rameau, puis à couper juste sous le bouquet défleuri, au-dessus du premier bourgeon. On ne retire jamais plus d’un tiers, sinon la plante reconstruit sa charpente au détriment des fleurs plusieurs années. Cinq minutes par semaine pour ôter les fleurs mortes, avec sécateur désinfecté et gants, suffisent pour un laurier-rose sain… et pour jardiner en sécurité.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Semaines de floraison gagnées 3 à 4 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant seulement les bouquets fanés, la plante cesse de faire des graines et concentre sa sève sur les derniers boutons. 💡 Le petit plus : Sur un sujet en pot, une place plein sud et sans soucoupe d’eau accélère l’ouverture des derniers boutons. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre sévèrement en septembre ou en octobre, au-delà d’un tiers de la plante, bloque la floraison pendant plusieurs années.

Adapter la taille au climat et garder la floraison d’automne

En climat méditerranéen ou dans les zones douces, ce geste de septembre s’accompagne d’un léger nettoyage : on enlève bois mort, rameaux chétifs et branches qui se croisent, en restant en dessous du tiers de longueur. Au nord de la Loire et en altitude, on se limite aux bouquets fanés et au bois mort ; le rabattage attend la fin de l’hiver.

Pour un sujet en pot, on vise plein soleil, terre fraîche, arrosage espacé mais régulier, sans soucoupe pleine d’eau et sans engrais après début septembre. Dès que les nuits s’annoncent proches de 5 °C, la plante rejoint véranda, serre froide ou pièce lumineuse hors gel. En pleine terre, paillis au pied et voile d’hivernage posé à l’annonce d’un gel suffisent à protéger les derniers boutons. Les centres antipoison français ont recensé près de 4 000 intoxications entre 1999 et 2017, dont 2 320 enfants, 141 cas graves et quatre décès : gants, déchets en déchetterie et enfants à distance sont indispensables.

Sources Modes & Travaux

«Laurier rose le geste de septembre pour prolonger la floraison en automne»