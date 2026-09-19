Sous la housse de votre salon de jardin : ce geste après la pluie qui peut vous éviter jusqu'à 1 000 € de dégâts

Au lendemain d’une nuit de pluie, les fabricants ne regardent pas la housse, ils glissent la main dessous. Ce geste, pourtant, révèle en silence si votre salon de jardin est vraiment protégé ou déjà piégé par l’humidité.

Nuit de pluie, matin rassurant : de loin, la housse de votre salon de jardin a tout l’air d’avoir fait son travail. Toile bien tendue, gouttes qui perlent, rien ne laisse deviner ce qui se passe en dessous.

Les fabricants, pourtant, commencent toujours par un autre réflexe : soulever un angle et glisser la main sous la housse, dès le lendemain. En quelques secondes, ce simple contact dit si l’intérieur est sec et frais… ou tiède et humide, signe que l’eau est restée prisonnière.

Quand la housse enferme l’eau au lieu de protéger

Posée sur un meuble encore mouillé, une housse de salon de jardin imperméable bloque l’évaporation. L’eau reste coincée entre la toile et la surface, chauffe un peu dans la journée, puis se condense la nuit. Selon un guide spécialisé cité par Ouest-France, « répété nuit après nuit, ce cycle produit exactement les mêmes dégâts que la pluie directe, voire pires, car l’humidité reste piégée sans pouvoir s’évaporer ».

Sous ce microclimat chaud et humide, les coussins et le bois noircissent, les spores de moisissure se développent en quelques semaines. L’aluminium, lui, garde un voile blanc d’oxydation impossible à rattraper, tandis que le fer ou l’acier non traité finissent par rouiller sous une housse pourtant censée les protéger.

Le test de la main que les fabricants font en premier

Nous avons tous déjà tiré une housse en vitesse avant l’averse, puis oublié le salon pendant des jours. Les professionnels, eux, commencent par vérifier ce que ce geste a figé : ils soulèvent un coin, posent la main sur le bois ou le métal et guettent la sensation, sèche et fraîche ou au contraire tiède, un peu collante.

Main humide ou chaude = alerte. La housse a emprisonné l’eau, il faut la retirer, espacer les éléments, laisser sécher deux à trois heures au grand air. Si seule une zone est mouillée, on ajoute une cale pour créer un vide d’air, on surélève les pieds, puis on remet la housse seulement quand tout est redevenu sec.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle Jusqu’à 1 000 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce test détecte l’humidité piégée et empêche condensation, moisissures et oxydation de s’installer. 💡 Le petit plus : soulever largement la housse dix minutes pour aérer dès qu’un épisode pluvieux s’enchaîne. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : bâcher un salon détrempé et oublier la housse tout l’hiver sans jamais vérifier dessous.

Les bons réglages pour une housse efficace

Une housse respirante, en polyester enduit avec aérations, limite bien mieux ce problème qu’une bâche PVC totalement étanche. Un fabricant spécialisé résume d’ailleurs : « une housse respirante n’est pas un luxe, les aérations limitent l’humidité enfermée sous la toile, en particulier après une averse ». Souvent vendue 30 à 60 €, et garantie plusieurs années, elle protège vraiment si on bâche un mobilier propre et sec, avec un peu de jeu entre toile et meubles, quelques centimètres au-dessus du sol, et les coussins les plus fragiles rangés à part.