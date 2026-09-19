Ce gâteau salé sans pâte qui trompe tout le monde fait oublier quiches et gratins, mais gare au retournement final

Las des quiches et gratins qui se ressemblent, un gâteau tatin carottes-feta s’impose peu à peu sur la table du dîner. Comment ce faux dessert salé a-t-il réussi à tout changer sans ajouter de contrainte en cuisine ?

On dirait un gâteau, mais c’est salé : le gâteau tatin carottes-feta qui a volé la vedette à toutes mes quiches et mes gratins

À la sortie du four, la surface est dorée, gonflée juste ce qu’il faut, comme un beau gâteau prêt à trôner au centre de la table. Pourtant, sous cette croûte sage, on trouve des carottes moelleuses, de la feta fondante et une mie parfumée au tahini qui embaume la cuisine de notes de sésame et d’épices chaudes.

Ce gâteau tatin carottes feta a fini par remplacer bien des quiches et des gratins ; pas de pâte à étaler, très peu de vaisselle et une cuisson douce qui donne un cœur fondant mais qui se tient. On le sert en parts généreuses, tiède, avec une salade croquante, et on a l’impression d’avoir réinventé le dîner du soir… Reste à assembler ce gâteau salé comme un vrai plat complet.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 80 g de tahini, 2 œufs, 130 g de yaourt nature ou grec

✅ 30 g de farine (blé, riz ou Maïzena), 1/2 sachet de levure, 1 c. à café de sel

✅ 1 c. à café de cumin, 1/2 c. à café de paprika, 2 carottes moyennes râpées et bien essorées

✅ 80 g de feta, 30 g de noix, 1 à 2 c. à soupe de graines, huile d’olive pour le moule

Pourquoi ce gâteau tatin carottes-feta fait oublier les quiches et les gratins

Ici, pas de pâte brisée ni feuilletée à 2 € le rouleau ; on remplace tout par une base au yaourt et au tahini, beaucoup plus légère qu’une quiche classique mais tout aussi rassasiante. Les carottes râpées amènent une douceur presque sucrée, que la feta vient réveiller avec son côté salé. Visuellement, on sert une tranche de gâteau ; en bouche, on a un plat salé généreux.

Le secret tient aussi à la texture. Grâce au yaourt et à la purée de sésame, la pâte reste humide, sans effet flan qui s’écroule. Les carottes sont pressées avant cuisson pour éviter l’excès d’eau, la levure apporte juste ce qu’il faut de légèreté, et les graines grillent en surface en donnant un petit croquant addictif. On retrouve le confort d’un gratin, mais en version plus fine et franchement plus moderne.

La méthode inratable : le gâteau salé qui se tient comme un cake

On commence par préchauffer le four à 160 °C en chaleur tournante et par huiler généreusement un moule rond de 20 cm. Les carottes sont râpées puis pressées dans les mains ou dans un torchon ; ce geste évite une pâte détrempée. Pendant ce temps, on fouette œufs, yaourt et tahini jusqu’à obtenir une crème lisse, avant d’ajouter farine, levure, sel, cumin et paprika.

Le montage se fait en couches façon tatin : au fond du moule, la moitié des carottes essorées, puis une pluie de feta émiettée et de noix. On ajoute un peu d’appareil, on refait la même chose avec le reste de carottes et de fromage, puis on recouvre avec le restant de pâte et les graines. La cuisson douce, environ 40 minutes, permet aux œufs de prendre sans dessécher la feta.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 160 °C, huiler un moule de 20 cm, râper puis bien presser les carottes pour retirer l’excès d’eau. Technique : Fouetter œufs, yaourt et tahini, puis incorporer farine, levure, sel, cumin et paprika pour obtenir une pâte souple et homogène. Cuisson : Alterner couches de carottes, feta, noix et pâte, terminer par les graines, puis enfourner environ 40 minutes jusqu’à surface dorée. Finition : Laisser tiédir 10 à 15 minutes avant de couper dans le moule ou de retourner sur un plat pour l’effet tatin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Le tahini apporte matière grasse et émulsifiants, ce qui aide à lier l’eau du yaourt et des carottes avec les œufs et la farine. Associé à une cuisson douce à 160 °C, on obtient une mie fondante mais stable, sans flan tremblotant. Le pressage des carottes fait le reste en évitant que l’appareil ne relâche du jus à la découpe. ✨ Le twist gourmand : Avant de déposer les carottes, napper le fond du moule d’une cuillère à soupe de miel ou de sirop d’érable mélangée à une pincée de cumin et quelques graines de sésame ; à la cuisson, on obtient une fine couche caramélisée façon tatin salée qui enrobe les légumes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire plus chaud ou zapper l’essorage des carottes ; le centre devient spongieux et détrempé, tandis que la feta sèche et la surface brunit avant que le cœur ne soit pris.

Variantes, accompagnements et version veggie

Servi à l’endroit, on découpe ce gâteau tatin salé directement dans le moule : l’esprit reste très gratin, avec des éclats de feta pris dans la mie. Renversé une fois tiède, il dévoile les carottes dorées et le fromage légèrement grillé sur le dessus ; la finition est plus rustique, mais terriblement appétissante.

D’ailleurs, ce gâteau salé supporte très bien les ajustements : noix remplacées par noisettes ou amandes, ajout d’un peu de piment doux, de thym ou de coriandre moulue. On peut opter pour un yaourt végétal et une feta végétale pour garder le même équilibre entre moelleux et caractère salé.

Côté table, on le sert tiède avec une salade de roquette ou de mâche à la vinaigrette citronnée, quelques pois chiches rôtis ou une soupe de légumes. Les restes se conservent au frais jusqu’au lendemain dans une boîte bien fermée, se réchauffent doucement au four à 150 °C, ou se glissent froids en lunch box pour un déjeuner réconfortant.