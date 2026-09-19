Ce bol coco-curry avec un simple reste de riz m’a fait désinstaller mon appli de livraison pour de bon

Un reste de riz, un peu de bœuf, une boîte de lait de coco : en 20 minutes, ce bol parfumé remplace l’appli de livraison. Quel geste simple le rend si proche d’un bowl de resto ?

Pas cher, facile et exotique : le soir où ce bol de riz au bœuf et lait de coco a remplacé l’appli de livraison

Entre l’odeur chaude du curry rouge, la douceur du lait de coco et la vapeur qui s’échappe du bol, on se croirait devant un curry thaï livré un soir de flemme. Ici, tout sort de la casserole, pas d’un sac isotherme.

Ce bol de riz au bœuf et lait de coco coche les cases de 20 h : réconfortant, rapide, dépaysant et raisonnable côté budget. Avec un reste de riz, un peu de bœuf et trois basiques du placard, on obtient un dîner façon resto qui fait oublier l’icône de l’appli de livraison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de riz cuit (restes de riz)

✅ 500 g de bœuf haché, 3 c. à s. sauce soja, 1 c. à s. miel

✅ 400 ml lait de coco, 400 ml eau, 1 c. à s. pâte de curry rouge, 20 g gingembre, 1 cube bouillon

✅ Crudités : ½ concombre, 2 carottes, 100 g épinards ou brocoli, cébettes ou coriandre, sésame, citron vert, huile pimentée

Le bol qui remplace la livraison : un dîner complet avec un reste de riz

On garde le meilleur de la commande sur appli : un grand bol généreux et des parfums exotiques. Mais ce bol de riz au bœuf et lait de coco se fait avec du riz déjà cuit, du bœuf, un peu de pâte de curry rouge et une boîte de lait de coco du placard.

Pas à pas : réussir un bol coco-curry façon resto sans se compliquer la vie

En 20 minutes, on assemble riz chaud, bœuf doré, bouillon coco-curry et garnitures croquantes. La clé, c’est de saisir la viande à feu vif, puis de laisser le lait de coco juste frémir, pour un bouillon velouté qui enveloppe le riz.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Réchauffer le riz cuit avec un filet d’eau, à la casserole ou au micro-ondes, jusqu’à ce qu’il soit bien chaud et souple. Râper le gingembre ; couper concombre, carottes et feuilles vertes en lamelles très fines. Technique : Saisir le bœuf dans une grande poêle bien chaude, sans le remuer au début pour qu’il dore. Ajouter 1 c. à s. de sauce soja, le miel et la moitié du gingembre, puis laisser réduire en jus sirupeux. Cuisson : Dans une casserole, faire revenir la pâte de curry rouge avec le reste de gingembre et 2 c. à s. de sauce soja, jusqu’à légère coloration. Verser le lait de coco, l’eau et le cube, puis laisser frémir 5 à 8 minutes sans forte ébullition. Finition : Répartir le riz brûlant dans de grands bols, ajouter le bœuf, puis verser le bouillon coco-curry tout autour. Compléter avec les crudités, les herbes, les graines de sésame, un trait de citron vert, un peu d’huile pimentée et, si besoin, une cuillère de beurre de cacahuète.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget estimé ≈ 3 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert On saisit vraiment le bœuf : les sucs grillés parfument le bouillon, tandis que le lait de coco, gardé au frémissement, reste lisse. ✨ Le twist gourmand : Une petite cuillère de beurre de cacahuète, ajoutée dans le bol, fond et apporte un goût satay très réconfortant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais faire bouillir le lait de coco ni laisser tremper les crudités ; on perdrait le velouté du bouillon et le contraste.

Variantes, organisation et budget : le bol coco-curry en mode anti-livraison

Riz, bœuf et bouillon se conservent deux jours au frais ; on réchauffe, on ajoute crudités fraîches, et c’est reparti.