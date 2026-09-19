Ce tiramisu au chocolat croustillant affole les gourmands : la recette facile et l’erreur qui le gâche

Entre ganache noire, crème mascarpone aérienne et croûte de cornflakes au Nutella, ce tiramisu au chocolat croustillant promet un vrai dessert de chef à la maison. Quelques températures clés et un geste précis suffisent pourtant à garantir une croûte qui claque sous la cuillère.

Odeur de café, chocolat qui fond, puis ce bruit sec quand la cuillère casse les céréales. Ce tiramisu au chocolat croustillant mise tout sur ce contraste de fondant, de crémeux et de croquant.

On imagine une recette technique, longue, réservée aux experts. En réalité, ce tiramisu chocolat café repose sur quelques gestes simples, avec une croûte craquante au Nutella qui ne ramollit pas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Biscuits à la cuillère au cacao : 2 œufs, sucre, farine, cacao, levure, sel (ou biscuits du commerce).

✅ Sirop café : café fort refroidi + rhum ou liqueur de café.

✅ Ganache noire : crème liquide entière, chocolat noir à 70 % et pincée de sel.

✅ Crème mascarpone & croûte croustillante : mascarpone, œufs, sucre, eau, cornflakes, Nutella, chocolat noir, beurre demi-sel, fleur de sel.

Pourquoi ce tiramisu au chocolat croustillant rend tout le monde accro

Ce tiramisu au chocolat à la croûte craquante garde les codes du classique, mais version gourmande. Biscuits à la cuillère au cacao imbibés de café, ganache noire au chocolat à 70 %, crème mascarpone aérienne puis cornflakes enrobés de chocolat composent un dessert très texturé.

Tiramisu chocolat croustillant : la recette pas à pas

On prépare d’abord biscuits et ganache, puis la crème, avant de monter les couches. Les températures clés guident tout ; avec des biscuits du commerce, on obtient un tiramisu chocolat facile, sans cuisson, façon cornflakes Nutella.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Monter 2 blancs avec 30 g de sucre, ajouter 2 jaunes + 15 g, farine, cacao ; pocher les biscuits, cuire 12-15 min à 200 °C, refroidir four entrouvert. Technique : Au bain-marie, fouetter 3 jaunes avec 34 g de sucre, incorporer 250 g de mascarpone jusqu’à 71 °C ; cuire 40 g de sucre + 15 ml d’eau à 116 °C, verser sur 50 g de blancs pour la meringue italienne. Cuisson : Verser 125 ml de crème chaude sur 110 g de chocolat noir à 70 %, saler ; lisser la ganache et laisser tiédir, pendant que 160 ml de café refroidissent. Finition : Tremper chaque biscuit 2 secondes par face dans le café, imbibage rapide au café, alterner biscuits, crème, ganache ; filmer, repos au frais longue durée, au moins 6 h, une nuit si possible.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile – intermédiaire 🔍 Le secret de l’expert Meringue italienne et cornflakes enrobés de chocolat assurent tenue et croûte qui reste sèche. ✨ Le twist gourmand : Remplacer du Nutella par du praliné et une pincée de fleur de sel pour relever le chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais garder la croûte au frais sur le tiramisu, elle ramollit très vite.

Le secret de la croûte craquante qui ne ramollit pas

On filme le tiramisu et on le garde au frais 3 à 4 jours. La croûte reste à température ambiante, en boîte, puis se pose avant le service. Le café d’imbibage reçoit 15 ml de rhum ou de liqueur de café pour twister une version avec biscuits du commerce.

Sources Top Santé

«Recette le tiramisu cheesecake un dessert cremeux et facile a preparer»