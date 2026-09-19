Pain rassis : ces bouchées apéro qui font un carton chez moi, mais que tout le monde gâche avec ce geste de trempage

À chaque apéro, ces minis pains perdus salés tomate–anchois–olives transforment une simple baguette de la veille en bouchées crousti-moelleuses. Quel est le geste de trempage qui évite le pain détrempé et trop salé ?

À l’heure de l’apéritif, l’odeur de tomate qui mijote avec l’ail, le piment et les anchois se mêle au parfum du beurre chaud. Sur la planche, une baguette de la veille attend, prête à devenir de petites tranches dorées à grignoter du bout des doigts.

Ces minis pains perdus salés, tomate–anchois–olives, sont devenus l’apéro fétiche ; on les prépare avec du vieux pain, ils partent avant tout le reste. Le seul piège ? Un pain détrempé, trop salé. Tout se joue sur le bon geste de trempage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 baguette rassise (18 tranches d’1 cm) + 10 g de beurre pour la poêle

✅ 2 tomates épépinées en dés, 1 gousse d’ail, 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ 4 filets d’anchois, 1 c. à s. de câpres, 2 pincées de piment, poivre, sel léger

✅ 1 œuf, 12 cl de lait, 1 c. à s. de sauce tomate, 50 g d’olives noires, herbes fraîches

Pourquoi cette recette est devenue mon apéro fétiche (et sauve mon vieux pain)

Avec une baguette de la veille, la mie plus sèche boit l’appareil œuf-lait sans se déchirer ; elle garde une belle tenue. La croûte dore vite au beurre, créant ce contraste croustillant dehors, moelleux dedans qui fait oublier les biscuits de supermarché.

Étape 1 : la sauce tomate–anchois ultra parfumée

On fait revenir ail, piment et anchois dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils fondent, puis on ajoute tomates et câpres. En 10 à 15 minutes, on obtient une sauce courte, presque confite. Pendant ce temps, on bat œuf et lait avec un peu de sauce tomate, très peu salée.

Vient ensuite le geste crucial : tremper chaque tranche moins de trois secondes dans cet appareil, juste un aller-retour, avant de la passer aussitôt dans le beurre chaud. La poêle dore, le four à 180 °C finit de fixer la garniture sans détremper la mie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C et préparer la sauce tomate–anchois. Technique : Battre l’œuf avec le lait et une cuillerée de sauce tomate. Cuisson : Tremper chaque tranche de pain moins de trois secondes, dorer au beurre. Finition : Poser sur plaque, napper de sauce, ajouter olives, passer 3–4 minutes au four.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Pain rassis + appareil œuf-lait + trempage éclair : la mie absorbe juste la surface. Poêle puis four créent le contraste croustillant dehors, moelleux dedans. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un voile de parmesan ou un zeste de citron juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier le chrono : plus de trois secondes de trempage et le pain se gorge, se déchire et ramollit définitivement.

Mes astuces pour ne jamais rater ces minis pains perdus à l’apéro

On prépare la sauce et on poêle le pain à l’avance ; au dernier moment, on garnit et on passe au four. Pour saler moins, on rince olives et câpres, on met moins d’anchois ou on ajoute mozzarella.

Sources Top Santé

«Pain rassis a lheure de laperitif ces minis pains perdus sales a la tomate aux anchois et aux olives font lunanimite»