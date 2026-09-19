Tomates en septembre : ce test de maraîcher sous les feuilles vous dit quand arracher sans sacrifier votre récolte
Au potager, les maraîchers ont un geste simple pour savoir quand arracher les tomates en septembre sans se tromper. Un matin frais, la main sous les feuilles suffit à décider, mais encore faut-il bien lire les signaux.
Un matin de septembre, la rosée perle encore sur le potager. Sous les feuilles de vos tomates, un simple geste de maraîcher change tout : glisser la main au cœur du feuillage pour sentir si le pied travaille encore.
Tous les ans, la même question revient : quand arracher les tomates sans le regretter ? Trop tôt, on se prive de fruits qui auraient encore mûri ; trop tard, on épuise le sol. Ce petit rituel de maraîcher, associé aux nuits fraîches, sert de feu vert pour décider du bon moment.
Septembre, le mois où la tomate bascule
En septembre, les journées raccourcissent, la lumière faiblit et les nuits se rafraîchissent. La tomate, plante de climat chaud, ralentit alors : la photosynthèse devient moins efficace, la sève circule plus lentement et la formation de nouveaux fruits cesse dès que plusieurs nuits passent sous les 10 °C. Plutôt que de suivre un calendrier, mieux vaut écouter le feuillage.
Le test de la main sous les feuilles, comme les maraîchers
Un matin frais, avant que la rosée ne s’évapore, glissez doucement la main sous les feuilles, au cœur du plant. La texture doit rester souple et un peu humide, les feuilles bien vertes, les tiges secondaires fermes sous les doigts. Si, au contraire, le feuillage est rêche ou cassant, que le vert vire au jaune et que les tiges ploient mollement, le plant a entamé sa fin de cycle. Répétez ce geste sur quelques matinées pour voir si la sensation de fraîcheur disparaît.
Garder ou arracher : la check-list de fin de saison
Une fois ce diagnostic posé, l’idée n’est plus de laisser les pieds « au cas où », mais d’agir au bon moment. Nous avons tous déjà vu des tomates qui ne rougissaient plus, noircies de mildiou sur des tiges fatiguées. Pour trancher, combinez le ressenti de la main, l’aspect du feuillage et les prévisions des nuits à venir.
- Vous gardez le pied si le feuillage reste majoritairement vert, que les tiges sont fermes au toucher, que les nuits restent au-dessus de 10 °C et que des grappes mûrissent encore.
- Vous arrachez le pied si le feuillage jauni domine, que les tiges sont molles, que plusieurs nuits sont passées sous les 10 °C et que les fruits restent verts très longtemps.
Quand c’est le moment d’arracher, saisissez le pied à la base et tirez avec un léger mouvement de balancier sur un sol humide. Envoyez les plants sains au compost, écartez ceux malades et ne replantez pas de solanacées au même endroit l’année suivante.
Sources
En bref
- 🧑🌾 En septembre, les maraîchers montrent aux jardiniers un test sous les feuilles pour savoir quand arracher les tomates sans suivre aveuglément le calendrier.
- 🌡️ Le geste consiste à passer la main au cœur du pied, puis à croiser texture, couleur du feuillage et fraîcheur avec températures nocturnes.
- 🌱 Une check-list finale guide le tri des pieds, entre garder et arracher, tout en limitant mildiou, fatigue du sol et ratés de saison.
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