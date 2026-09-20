Jardin : cette erreur d'automne avec vos graminées que ce paysagiste ne fait jamais abîme vos massifs en silence

Chaque année, des jardiniers pressés croient bien faire en choisissant de couper les graminées en automne, au risque d’affaiblir leurs miscanthus et pennisetums. Un paysagiste dévoile un autre calendrier et quelques gestes clés, avec une surprise à la clé.

Chaque automne, la scène se répète : miscanthus, pennisetums et stipa passent au sécateur, alignés comme des brosses, parce qu’on veut « faire propre » avant l’hiver, comme l’expliquait Pause Maison (Ouest-France). Pourtant, un paysagiste expérimenté affirme qu’il ne coupe jamais ses graminées ornementales à cette saison… et ses massifs traversent le froid sans broncher.

Après avoir vu des touffes entières dépérir ou pourrir dans des jardins pourtant bien entretenus, ce professionnel a changé sa manière de faire, et conseille désormais à ses clients de patienter jusqu’à la fin de l’hiver. Que se passe-t-il vraiment dans une touffe de graminée en hiver, et qu’est-ce que l’on risque en coupant trop tôt ?

L’erreur d’automne que les paysagistes repèrent au premier coup d’œil

Longtemps, on a coupé les graminées comme les autres vivaces à fleurs, par réflexe de rangement. Un massif ras, sans épis dorés ni feuilles sèches, semble plus net. Les paysagistes constatent pourtant que ce geste, répété chaque année, a fragilisé bien des touffes, surtout lors d’hivers humides où le sol a eu du mal à sécher.

En rabattant tout dès octobre, on enlève à la plante son manteau naturel. La souche, cette partie vivante au ras du sol, se retrouve nue, directement exposée au gel et à l’excès d’humidité. Sur de grandes graminées comme miscanthus, panicum ou molinia, cette exposition a souvent entraîné pourriture et reprise poussive au printemps suivant.

Ce qui se passe vraiment dans une touffe de graminée en hiver

Le feuillage sec n’est pas mort, il agit comme un isolant autour du cœur de la plante. Les tiges forment un coussin d’air qui amortit les chocs de température et joue un effet « parapluie » : l’eau de pluie ne ruisselle pas directement sur la souche, ce qui limite les risques de pourriture, surtout dans les régions françaises aux hivers plus détrempés que vraiment glacials.

Ces touffes deviennent aussi un refuge discret pour les insectes auxiliaires : coccinelles, chrysopes et petits pollinisateurs s’y sont abrités tout l’hiver. Les épis conservent des graines que mésanges, chardonnerets et autres oiseaux du jardin viennent picorer quand la nourriture manque. On a parfois cherché à attirer cette faune avec des nichoirs ; les graminées, elles, le font toutes seules.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné 1 taille en moins à l’automne 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le feuillage sec forme un paillis naturel autour de la souche, qui la protège des coups de froid et de l’eau stagnante. En le laissant en place jusqu’en février-mars, on copie le rythme des prairies sauvages et on offre en plus abri et nourriture à la petite faune. 💡 Le petit plus : utiliser les tiges coupées, simplement hachées, comme paillage au pied des massifs ou au potager pour garder l’humidité et limiter les mauvaises herbes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper les graminées ornementales en automne au ras du sol, surtout les graminées persistantes comme les fétuques ou certaines stipa, qui repartent ensuite très mal.

Le bon calendrier et les bons gestes pour des graminées en pleine forme

Le paysagiste repousse toujours la taille en fin d’hiver, entre février-mars, juste avant que les nouvelles pousses pointent. Il attache la touffe, puis coupe net à 10–15 cm du sol, par temps sec, avec un outil bien affûté. Cette taille tardive a donné des repousses plus denses et plus vigoureuses.

Nous avons tous déjà « scalpé » une touffe trop tôt. Mieux vaut désormais distinguer les graminées caduques, comme miscanthus, pennisetum, panicum ou molinia, que l’on rabat en fin d’hiver, des graminées persistantes (fétuques, nombreuses stipa) que l’on se contente de peigner du bout des doigts. Le jardin garde ainsi ses silhouettes légères toute la mauvaise saison… et vous, une corvée de moins à l’automne.