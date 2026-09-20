Ce tas de bûches contre son mur lui semblait pratique : au premier froid, il a réalisé l’erreur qui menace sa maison

En empilant son bois de chauffage contre la façade, ce propriétaire pensait gagner en confort aux premiers froids. Il s’est pourtant retrouvé avec un voisinage indésirable collé à ses murs.

À la fin de l’été, un propriétaire a empilé ses bûches de bois de chauffage bien serrées contre le mur extérieur. Idéal pour sortir en chaussons et rallumer le poêle. Aux premiers froids pourtant, il a vu de fins tas de sciure au pied du stock, des bûches qui sonnaient creux et entendu des grattements dans la cloison.

Ce scénario parle à beaucoup de propriétaires : le fameux tas de bûches contre le mur de la maison, rangé sur la terrasse ou sous la fenêtre. En apparence, le bois reste à portée de main ; en réalité, il peut devenir un pont idéal pour les insectes et les rongeurs, tout comme un composteur mal placé, avec à la clé une façade fragilisée et des travaux très coûteux.

Tas de bûches contre la façade : le pont parfait pour les nuisibles

Collé au mur, le stock crée un microclimat sombre et humide où l’air circule mal. C’est ce que recherchent les insectes xylophages : ces larves qui se nourrissent de bois, comme le capricorne des maisons, la vrillette du bois, le lyctus ou les termites. Une fois installés dans les bûches, ils n’ont plus qu’un pas à faire pour gagner boiseries, isolation ou charpente. Trous ronds et fines traces de sciure signalent déjà une attaque avancée.

Ces mauvaises habitudes que nous avons tous eues avec le bois

Nous avons tous déjà posé nos rondins à même la terre, collés à la façade, parfois sous une bâche bien serrée « pour les garder au sec ». En réalité, cette combinaison retient l’humidité, fait remonter l’eau vers le mur et offre aux rongeurs un couloir discret jusqu’aux portes, fenêtres et aérations. Cloportes, araignées, souris, rat brun, voire vipère trouvent là un refuge parfaitement abrité. Les bons gestes tiennent en quelques règles simples :

Laisser au minimum 20 à 30 cm entre le bois et la façade pour créer une lame d’air.

Éloigner le tas d’au moins 1 m de toute fenêtre, porte ou bouche d’aération.

Surélever les bûches sur des palettes et les abriter sous un toit simple, orienté sud ou est, ouvert sur les côtés.

Limiter la hauteur à environ 1,50 m pour éviter l’effondrement et surveiller facilement l’état du bois.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de nuisibles fortement réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En espaçant le tas du mur, en le surélevant et en laissant l’air circuler, le bois reste sec et beaucoup moins attractif. 💡 Le petit plus : Profiter du déplacement pour classer les bûches : le bois le plus sec devant, prêt pour les premières flambées. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Empiler les bûches collées au mur, à même la terre et sous une bâche hermétique, près d’une porte ou d’une fenêtre.

Bois, composteur, façade : tout réorganiser en un seul week-end

En pratique, un seul week-end suffit. On déplace le tas de bois sur des palettes, on le recule du mur, on écarte les bûches trouées ou couvertes de sciure et l’on inspecte plinthes et poutres voisines. Dans la foulée, on éloigne aussi le composteur de la façade, on le pose sur un grillage fin et l’on bannit définitivement viandes, poissons, pâtes, riz, fromages et graisses du bac.