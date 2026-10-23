Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : cet arrosage quotidien de juillet fait pourrir les courgettes au lieu de les sauver

Courgettes abondantes en début d’été puis fruits qui noircissent ou jaunissent au potager : le scénario a touché des milliers de jardiniers cette année. Entre pollinisation capricieuse, arrosage trompeur et plantes épuisées, vos rangs cachent une explication précise.

Vous aviez des plants de courgettes luxuriants, des mini-fruits bien formés… puis, en quelques jours, tout a noirci ou jauni au bout. Au lieu de remplir les paniers, les courgettes ont pourri sur place, parfois alors que vous pensiez avoir tout bien fait côté arrosage et engrais.

La bonne nouvelle, c’est que ces courgettes qui pourrissent n’ont rien d’une fatalité. Entre manque de pollinisation, arrosages mal rythmés et fin de saison mal gérée, vos fruits ont envoyé des signaux très précis. Une fois qu’on les a compris, il devient beaucoup plus simple d’éviter le même scénario l’été prochain.

Courgettes qui pourrissent : ce que les symptômes révèlent

Des mini-courgettes qui commencent à gonfler puis pourrissent très vite en début de saison trahissent souvent un manque de pollinisation : la fleur femelle n’a pas reçu de pollen, le fruit a démarré sur les réserves de la plante puis a été « sacrifié ». Quand c’est uniquement le bout côté fleur qui jaunit, noircit et se ramollit, on parle plutôt de pourriture apicale, un désordre lié au calcium aggravé par un sol tantôt sec, tantôt détrempé.

Nous avons tous déjà vu ces feuilles qui jaunissent alors que les nervures restent bien vertes : cette chlorose internervaire évoque une carence en magnésium, souvent accentuée par des arrosages trop fréquents qui « rincent » le sol. En fin d’été, quand les nuits sont passées sous 15 °C et que l’oïdium a blanchi le feuillage, les spécialistes rappellent que la courgette a simplement ralenti son rythme ; les fruits ont stagné, puis certains ont fini par pourrir faute d’énergie.

L’arrosage : le faux coupable… mais la vraie erreur de rythme

Face aux courgettes qui pourrissent, le premier réflexe a souvent été de sortir l’arrosoir tous les soirs. Pourtant, les experts ont montré que ce sont ces douches légères et répétées qui ont fragilisé vos plants : la surface est restée humide, les racines ont manqué d’oxygène, les nutriments se sont lessivés et les fruits se sont déformés ou ont pourri au bout. Un arrosage profond, environ une fois par semaine en période sèche, directement au pied, quand les 2 à 3 centimètres de terre sont secs, a bien mieux convenu à la plante.

La canicule a ensuite accéléré les dégâts. Le sol nu s’est réchauffé, l’eau s’est évaporée en quelques heures, et le stress hydrique a favorisé la pourriture apicale. Là où un simple tapis de paillage organique de 10 à 15 cm d’épaisseur aurait gardé la fraîcheur, stabilisé l’humidité et isolé les fruits de la boue, beaucoup de potagers sont restés à nu… ou ont reçu un paillis trop tôt, sur sol froid, qui a freiné la croissance.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages en moins jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant arrosages profonds et paillage épais, le sol ne passe plus du sec au détrempé. Les racines restent actives, le calcium circule mieux et les fruits ne noircissent plus au bout. 💡 Le petit plus : mélanger paille et feuilles mortes broyées crée un tapis souple qui garde aussi les courgettes bien propres. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser un peu tous les jours en surface et coller le paillis contre la tige, au risque de faire pourrir le collet.

Le plan d’action pour des courgettes saines l’été prochain

Dès les premières fleurs, la priorité a été la pollinisation. Les fleurs mâles, plus longues, sont apparues avant les femelles, reconnaissables à leur mini-courgette à la base ; en les frottant délicatement avec un coton-tige ou directement avec une fleur mâle, on a pu sauver bien des fruits. D’ailleurs, installer lavande, trèfle ou aromatiques près du potager a attiré abeilles et papillons, réduisant nettement les mini-courgettes qui pourrissent en début de saison.

Pour ne plus revivre un été de courgettes qui pourrissent, cette check-list aide à garder le cap :

Arroser tôt le matin, au pied, seulement quand la surface du sol a séché.

Mettre en place un paillage organique de 10 à 15 cm, en laissant 5 à 8 cm nus autour du collet.

Retirer sans attendre chaque fruit atteint et calmer les engrais très riches en azote.

Quand les nuits sont fraîches et l’oïdium installé, pincer les tiges au-dessus du dernier beau fruit et limiter l’arrosage au strict minimum.