Ces baies rouges vendues à prix d’or viennent de cet arbuste facile au jardin, mais beaucoup ignorent cette règle

Baies de goji hors de prix en magasin, arbuste de goji encore boudé au jardin : le paradoxe intrigue. Rustique, mellifère et ultra-généreux, ce fruitier asiatique cache pourtant une règle d’or à connaître avant de s’y lancer.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lycium barbarum 🌸 Nom courant Goji, lyciet de Barbarie 📏 Dimensions 2 à 3 m de haut x 1,5 à 2 m de large (1 à 1,5 m en pot) ☀️ Exposition Plein soleil, légère mi-ombre possible ❄️ Rusticité Environ -20 °C 🍂 Feuillage Caduc, vert clair, fin et léger

Dans les rayons bio, les baies de goji s’affichent souvent à prix d’or. Pourtant, l’arbuste qui les porte reste étonnamment absent de nos jardins. Dommage, car ce petit fruitier venu d’Asie s’est montré robuste, facile et très généreux lorsqu’il a été planté en France.

Le Lycium barbarum, ou arbuste de goji, coche toutes les cases du bon compagnon de massif : rustique, mellifère, peu exigeant et capable de donner jusqu’à 1 à 3 kg de fruits par pied adulte. De quoi donner envie de lui faire une place, que l’on dispose d’un grand jardin ou d’une simple terrasse.

Goji : un arbuste venu d’Asie qui adore nos jardins

Cousin de la tomate au sein de la famille des Solanacées, le lyciet de Barbarie forme un buisson souple de 2 à 3 m, aux rameaux arqués et au feuillage fin, presque champêtre. Au printemps, il a produit de petites fleurs violettes, vite relayées en été par des fruits ovales rouge orangé qui se sont accrochés jusqu’aux premières gelées.

Originaire du Tibet, de Mongolie et du nord-ouest de la Chine, ce fruitier a été habitué à des conditions rudes. Installé dans un sol bien drainé, il supporte des froids proches de -20 °C et a toléré des terres pauvres, calcaires ou légèrement argileuses. Ses fleurs riches en nectar attirent abeilles et pollinisateurs, tandis que certaines baies laissées sur l’arbuste nourrissent les oiseaux de passage.

Où et comment planter un arbuste de goji pour le couvrir de baies ?

Pour une vraie avalanche de fruits, le goji a besoin de soleil. Au nord de la Loire, il a beaucoup mieux fructifié adossé à un mur chaud exposé au sud, qui lui offre ces fameux 180 jours sans gel dont il raffole. En climat doux, il vit très bien en pleine terre ; ailleurs, la culture en grand pot reste idéale. Nous avons tous déjà vu un arbuste dépérir dans une cuvette d’eau stagnante : ici, c’est l’erreur fatale à éviter grâce à un bon drainage et à des plantations espacées, limitant aussi l’oïdium.

La plantation a été réussie à l’automne ou au printemps, en évitant gel et canicule. On a simplement ameubli le sol, ajouté un peu de compost, arrosé généreusement les deux premiers étés puis paillé le pied pour garder la fraîcheur. En pot, un contenant d’au moins 30 cm rempli de mélange léger et drainant, avec couche de graviers au fond, lui suffit pour démarrer en beauté.

Entretenir, récolter, profiter : le goji sur la durée

Une fois installé, le goji demande peu. Il a supporté la sécheresse estivale, avec seulement quelques arrosages en période très sèche. Une taille légère en fin d’hiver ou après la récolte a permis de garder une jolie forme, d’aérer le centre et d’éviter qu’il n’envahisse tout. Palissé sur un grillage, il compose une jolie haie fruitière aux côtés de cassissiers ou framboisiers.

Côté récolte, il faut accepter d’attendre 2 à 3 ans avant les premières vraies poignées de baies, puis la production monte vite. Les fruits mûrs, bien rouges, souples et prêts à se détacher, se dégustent frais, dans un yaourt ou une salade, ou se font sécher à plat pour les glisser ensuite dans un muesli. D’ailleurs, il vaut mieux éviter les baies encore vertes, comme toutes les parties non mûres des Solanacées. Le plaisir de cueillir chez soi ces petites perles rouges compense largement cette simple précaution.