Ces gougères au comté cachent un cœur fondant au poivre noir : ce geste de cuisson les fait toujours retomber

Au sortir du four, ces gougères au comté dressent leur coque dorée et gonflée, promesse d’un cœur fondant au poivre noir. Mais un seul faux geste suffit à les faire s’affaisser.

Ces gougères au comté sortent du four dorées et gonflées : le cœur fondant au poivre noir fait fondre tous les invités

À l’ouverture du four, une vague de comté chaud envahit la cuisine ; les gougères au comté gonflent encore, brillantes, avec une coque fine qui promet un crousti-moelleux presque irréel.

Au centre, le cœur fondant au poivre noir reste brûlant juste ce qu’il faut ; on entend les invités se taire, puis croquer, avant de chercher déjà la suivante. Reste à maîtriser ces bouchées sans les voir retomber.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 125 ml d’eau + 125 ml de lait entier

✅ 100 g de beurre doux, 5 g de sel fin, 5 g de sucre

✅ 150 g de farine T55 + 4 œufs moyens

✅ 150 g de comté AOP râpé + 1 à 2 c. à café de poivre noir

Le secret des gougères au comté dorées et bien gonflées

Tout se joue dans la pâte à choux salée. Une panade bien desséchée garde juste assez d’humidité pour libérer de la vapeur au four ; cette vapeur gonfle les gougères au comté pendant que la coque se fige et reste légère.

On choisit un comté AOP 12 à 18 mois pour sa note de noisette ; une fine pluie de fromage et de poivre noir sur le dessus signe la croûte gratinée.

Pas à pas : la méthode inratable des gougères au comté

On porte eau, lait, beurre, sel et sucre à frémissement, puis on verse la farine d’un coup. Hors du feu, on mélange, on remet sur le feu et on dessèche la panade 1 à 2 minutes, jusqu’à ce qu’elle forme une boule lisse et brillante. On incorpore ensuite les œufs un à un, jusqu’à obtenir une pâte souple qui tombe en ruban, avant d’ajouter comté râpé et poivre noir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chauffer eau, lait, beurre, sel et sucre jusqu’au frémissement, puis verser la farine hors du feu. Technique : Remettre sur feu moyen et dessécher 1 à 2 minutes, jusqu’à boule lisse qui se détache des parois. Cuisson : Pocher de petits dômes réguliers sur une plaque, parsemer du reste de comté, enfourner à 200 °C sans ouvrir. Finition : Baisser à 180 °C les 5 dernières minutes pour sécher légèrement, puis servir les gougères au comté bien tièdes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile – technique 🔍 Le secret de l’expert Panade bien desséchée = moins d’eau libre : la vapeur gonfle la pâte, tandis que œufs et farine solidifient la coque croustillante. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de moutarde au poivre noir, ajoutée avec le comté, renforce la chaleur épicée du cœur fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ouvrir le four avant 20 minutes de cuisson fait s’échapper la vapeur et retomber irrémédiablement les gougères.

Twists gourmands autour du poivre noir et service des gougères

On module le poivre : moulu fin, il parfume sans dominer ; concassé, il donne un cœur plus vif. Les gougères au comté se congèlent ; on les réchauffe 5 minutes à 120 °C et on les sert tièdes.