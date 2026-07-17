Apéro d’été : cette verrine betterave-camembert fait dégainer les téléphones, mais tout se joue sur un détail

Pour un apéro d’été canon, ces verrines bicolores mêlant gaspacho de betterave et chantilly salée au camembert attirent d’abord les smartphones. Texture, contraste et croquant créent un effet waouh inattendu.

Superposer un gaspacho de betterave et une chantilly salée : les invités photographient leurs verrines avant de tout dévorer

En plein été, la lumière se reflète sur le verre, le rose profond du gaspacho accroche l’œil et la chantilly blanche forme un nuage parfait. Sur la table, ces verrines bicolores intriguent ; on distingue nettement les couches, promesse de fraîcheur et de gourmandise. Les téléphones sortent avant les cuillères.

Derrière cet effet waouh, la recette reste très accessible : un gaspacho de betterave ultra lisse, relevé par la pomme verte et le citron, surmonté d’une chantilly salée au camembert. Tout se joue dans la texture et l’équilibre. On mise sur quelques gestes précis pour obtenir ce fameux velours rose surmonté d’un nuage qui tient.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le gaspacho : 500 g de betteraves cuites, 1 petite échalote, 1 pomme verte, jus de 1/2 citron, 30 à 80 ml d’eau froide, sel, poivre.

✅ Pour la chantilly salée : 200 g de crème fleurette entière très froide, 150 g de camembert, poivre, sel éventuel.

✅ Finition croquante : 20 g de pistaches non salées concassées, quelques chips de betterave.

✅ Twist facultatif : 1/2 oignon rouge, vinaigre de cidre, sel, 40 à 50 g de feta, radis, aneth.

Le duo gaspacho de betterave & chantilly salée qui fait dégainer les téléphones

Dans ces verrines apéritives, le gaspacho de betterave à la mousse de camembert joue la carte du contraste. En bas, une base rose velours, lisse, portée par la pomme verte et le citron qui réveillent la betterave. Au-dessus, une chantilly salée au camembert forme un nuage crémeux, jamais écœurant. Chaque cuillère alterne fraîcheur, douceur et petit coup de peps croquant grâce aux pistaches et aux chips de betterave.

La chantilly salée au camembert qui ne retombe pas

Pour que la chantilly salée tienne, la crème doit être entière et glacée, bol bien froid compris. On la monte ferme mais souple, puis on assouplit le camembert à part. En l’incorporant progressivement à la crème fouettée, on garde l’aération. Le gaspacho, plus dense et bien refroidi, reste en dessous ; la mousse de camembert reste en surface et les couches demeurent parfaitement nettes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer betteraves, échalote, pomme verte, jus de citron, sel et poivre avec 30 ml d’eau, ajuster jusqu’à soupe froide nappante. Technique : Filtrer éventuellement le gaspacho, le verser aux deux tiers des verrines et réserver au frais au moins 45 minutes. Cuisson : Monter la crème très froide en chantilly, lisser le camembert, le détendre avec un peu de chantilly puis l’incorporer délicatement au reste. Finition : Mettre la mousse en poche, pocher sur le gaspacho bien froid, ajouter pistaches, chips et éventuellement pickles d’oignon, feta et radis juste avant le service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile + 🔍 Le secret de l’expert La pomme verte et le citron affinent le goût de la betterave et fixent sa couleur. La crème entière très froide monte en une structure aérienne ; le camembert, ajouté en deux temps, la parfume sans la faire retomber. Le gaspacho reste volontairement plus dense pour garder des verrines bien bicolores. ✨ Le twist gourmand : Préparer des pickles d’oignon rouge au vinaigre de cidre, puis en déposer quelques lamelles sur la chantilly avec un peu de feta, de radis et d’aneth pour un fini très bistro. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Alléger la crème ou rajouter trop d’eau : la mousse tranche ou coule, le gaspacho se dilue et les couches se mélangent dans la verrine.

Variantes, dressage minute et conservation malin

On peut choisir un camembert peu affiné pour une mousse plus douce, ajouter une pointe de piment d’Espelette dans le gaspacho ou un zeste de citron sur la chantilly pour un résultat plus tonique. Quelques dés de pomme verte sur le dessus renforcent le côté frais.

Les verrines de gaspacho de betterave se préparent la veille sans le croquant ; la chantilly se poche de préférence dans les deux heures avant le service. Pistaches, chips et éventuels pickles arrivent au dernier moment, pour garder le croustillant et l’effet waouh jusqu’à la dernière verrine.