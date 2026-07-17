"Je ne fais plus que ce plat les soirs de flemme" : cette recette vide-frigo en 10 min bluffe toute la famille

Les soirs où l’énergie manque, ce clafoutis aux légumes vide-frigo sort la maison de l’impasse en dix minutes de préparation. Plat complet, anti-gaspi, il régale sans effort.

Je ne fais plus que ce plat les soirs de flemme : le clafoutis aux légumes vide-frigo qui a conquis toute la maison

Le soir, quand on ouvre le frigo en espérant un miracle, l’odeur d’un plat qui gratine change tout. On entend le léger crépitement, on voit la surface dorée qui se boursoufle, on sait déjà que ce sera moelleux, réconfortant, sans prise de tête. Et la vaisselle reste raisonnable.

Au fil des semaines, un plat s’est imposé pour ces soirs de flemme où on refuse d’étaler une pâte à tarte : un clafoutis salé aux légumes, version recette vide-frigo salée. Dix minutes de préparation, le four fait le reste ; on tente la version qui a conquis toute la maison ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 œufs, 110 g de farine, 60 cl de lait

✅ 80 g de fromage râpé + 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ 450 g de légumes de saison variés, déjà entamés ou non

✅ Sel, poivre, herbes au choix, ricotta, graines ou épices en option

Pourquoi ce clafoutis aux légumes vide-frigo sauve les soirs de flemme

On obtient un plat complet qui remplace quiche et tarte, sans pâte ni fonçage chronophage. La base œufs, lait, farine enrobe les légumes et les talons de fromage dans une texture de flan salé, bien fondante mais assez structurée pour se découper proprement.

Recette pas à pas : le clafoutis de légumes facile

On vise environ 450 g de légumes de saison en mélangeant fondant (courgettes, poireaux) et croquant (carottes, petits pois). Les plus aqueux cuisent cinq minutes à la poêle avec un peu d’huile. Pendant ce temps, on fouette œufs, farine, lait, puis on ajoute fromage et herbes. Version express, on verse en moules individuels et on cuit à la poêle, couvercle fermé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir les légumes du frigo, les laver, les couper en dés ou fines rondelles. Technique : Faire revenir courgettes, poireaux ou aubergines 5 minutes avec huile, sel, poivre, herbes, puis égoutter. Cuisson : Huiler un plat, répartir légumes crus et précuits, verser l’appareil et parsemer un peu de fromage. Finition : Enfourner à 190°C pendant 35 à 40 minutes, laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈10 min 🔍 Le secret de l’expert Le point clé, c’est la courte précuisson des légumes aqueux associée au bon ratio œufs-lait-farine pour un flan salé qui se tient. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet bistro, on ajoute un voile de fromage, quelques graines, puis on grille deux minutes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplir le plat de courgettes ou poireaux crus, non revenus, les laisse rendre leur eau et transforme le clafoutis en bloc caoutchouteux.

Adapter ce clafoutis légumes de saison à la semaine

On prépare le clafoutis aux légumes vide-frigo le soir, le reste part en lunchbox le lendemain. Il se garde deux jours au réfrigérateur, se réchauffe au four doux ou à la poêle et se décline facilement en version sans gluten ou sans lactose.