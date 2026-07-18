Ce dessert citron-framboise sans four prêt en 10 min : quelques heures au frigo et vos invités n’en reviennent pas

Envie d’un dessert d’été sans four, prêt en dix minutes, qui se coupe en barres parfaites après quelques heures au frais ? Ces barres cheesecake framboise citron cachent une astuce de chef pour une texture ultra nette.

Base de biscuit qui croustille, crème citronnée ultra douce, framboises juteuses bien fraîches : ces barres cheesecake sentent bon la terrasse en plein été. Servies presque glacées, elles rafraîchissent autant qu’un sorbet, avec ce parfum de beurre et de citron qui reste en bouche.

Bonne nouvelle : ce dessert d’été sans four se prépare en dix minutes chrono. Ensuite, quelques heures au frais suffisent ; le frigo fait le travail, la gélatine ou l’agar-agar donne la tenue, et on obtient des barres cheesecake framboise citron prêtes à découper comme en pâtisserie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la base : 200 g de biscuits spéculoos ou sablés, 80 g de beurre fondu, 1 pincée de sel.

✅ Pour la crème : 300 g de fromage frais, 200 g de yaourt grec ou fromage blanc bien égoutté, 90 g de sucre.

✅ Pour la touche citron : zeste fin et 60 ml de jus de 2 citrons jaunes, 1 c. à café de vanille, 6 g de gélatine ou d’agar-agar.

✅ Pour le dessus fruité : 250 g de framboises fraîches ou surgelées décongelées et bien égouttées.

Pourquoi ces barres cheesecake framboise-citron sont le dessert réflexe de l’été

Ces barres cheesecake framboise citron cochent toutes les cases du dessert d’été sans four : base biscuits-beurre gourmande, crème citronnée légère, fruits acidulés qui cassent le sucré et donnent une vraie sensation de fraîcheur.

On prépare la plaque en une seule fois, dans un moule carré d’environ 20 cm, puis on laisse prendre. Résultat : des parts nettes, faciles à servir en buffet, pique-nique ou goûter improvisé.

Comment préparer vos barres cheesecake framboise-citron étape par étape

Ce cheesecake sans cuisson tient en trois temps. On tasse une base de biscuits mixés avec le beurre fondu, on fouette la crème fromage frais-yaourt avec sucre et citron, puis on y incorpore gélatine ou agar-agar avant d’ajouter les framboises.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule carré, mixer biscuits, mélanger avec beurre et sel, tasser. Technique : Ramollir la gélatine ou préparer l’agar-agar, fouetter fromage frais, yaourt, sucre, citron. Cuisson : Incorporer l’agent gélifiant fondu, verser la crème sur la base, lisser, ajouter framboises. Finition : Réfrigérer au moins 4 h, démouler, découper en barres, ajouter les toppings.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + 4 h de frais 🔍 Le secret de l’expert Fromage frais et yaourt grec apportent onctuosité et fraîcheur ; gélatine ou agar-agar, bien dissous, figent la crème au froid, tandis que la base tassée reste compacte. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet pâtisserie, marbrer la surface avec un peu de coulis framboise ou curd citron, puis ajouter quelques pistaches concassées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Framboises mal égouttées ou repos écourté : les barres s’écrasent, rendent du jus et perdent leur tenue.

Conservation, organisation et questions fréquentes

Au frais, dans une boîte hermétique, ces barres se gardent trois jours.