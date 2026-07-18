Canicule : si vous faites encore cette erreur d'arrosage avec votre pelouse grillée, vous la condamnez

En pleine canicule, beaucoup arrosent frénétiquement leur pelouse grillée, convaincus de la sauver. Et si ce réflexe, à rebours de la dormance naturelle, condamnait vraiment votre gazon ?

Pelouse couleur paille, arrosoir vissé à la main, programmateur qu’on pousse d’un cran… Dès que la canicule s’installe, le même scénario se répète. Près de six Français sur dix commencent à arroser la pelouse pendant la canicule dès que l’herbe jaunit, convaincus de la sauver au dernier moment.

Ce réflexe très humain rassure, mais il fabrique un gazon capricieux, accroché au tuyau, incapable de tenir sans vous. Et si cette “surprotection” était précisément ce qui empêche votre pelouse de traverser la chaleur sereinement ?

Pelouse grillée : ce jaune paille cache une vraie stratégie de survie

Contrairement aux apparences, une pelouse jaunie n’annonçait pas forcément un cimetière végétal. Les graminées passent en dormance estivale : la partie visible sèche, mais les racines gardent l’eau et l’énergie en profondeur. Un gazon bien installé a ainsi tenu six à huit semaines sans arrosage et a reverdi tout seul avec les premières pluies.

D’ailleurs, ce “repos” est une arme anti-canicule très efficace. Le piège commence quand on refuse d’accepter ce jaune provisoire. À force de vouloir un vert parfait en plein mois d’août, on casse ce cycle naturel et on affaiblit durablement le système racinaire.

Pourquoi arroser davantage en canicule rend le gazon plus fragile

Nous avons tous déjà réagi en urgence en arrosant tous les soirs une pelouse qui craque sous les pas. Ce type d’arrosage superficiel garde l’humidité dans les cinq premiers centimètres de sol. Résultat : les racines se contentent de cette “cantine” facile et restent en surface. Au premier oubli, ou à la moindre restriction d’eau, tout grille d’un coup.

Pire encore, réveiller un gazon en dormance avec quelques douches irrégulières le pousse à émettre de jeunes feuilles ultra tendres, aussitôt brûlées. Les réserves cachées dans les racines sont gaspillées, la pelouse devient plus sensible aux maladies… et les litres d’eau partent dans les nappes phréatiques au lieu de rester au jardin. En cas d’alerte renforcée, ces arrosages peuvent même coûter cher, avec une amende pouvant atteindre 1 500 €.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau 40 à 60 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Arrêter d’arroser une pelouse grillée, relever la tonte à 7–8 cm et réserver quelques arrosages rares mais très copieux quand c’est vraiment utile respecte la dormance naturelle du gazon. Le sol reste ombragé, les racines descendent en profondeur et la pelouse devient beaucoup plus autonome face aux vagues de chaleur. 💡 Le petit plus : programmer la tondeuse en position haute dès le mois de mai et laisser une fine couche d’herbe coupée au sol pour créer un paillis express qui garde la fraîcheur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser un peu tous les soirs une pelouse jaunie tout en la tondant très courte en plein été.

Le trio gagnant pour une pelouse qui encaisse la canicule

Premier geste clé : accepter que le gazon dore. Sur une pelouse ancienne, sans semis récents, on peut couper l’eau plusieurs semaines sans danger. En cas de sécheresse exceptionnelle ou de terrain très filtrant, mieux vaut un arrosage profond une à deux fois par semaine, 20 à 40 L/m², tôt le matin ou en soirée, plutôt qu’un saupoudrage quotidien.

Deuxième levier, souvent oublié : la tonte haute. Remonter la lame à 7 ou 8 cm, espacer les passages et laisser l’herbe finement broyée sur place crée une vraie ombre fraîche au ras du sol. Petit bonus : limiter le piétinement aux heures brûlantes et bannir les engrais azotés en plein été aide encore le gazon à traverser la canicule… sans vous ruiner en eau.