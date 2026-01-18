Planté en janvier, cet arbuste de balcon méconnu affronte les canicules en fleurs, presque sans un seul arrosage

Sur un balcon glacé de janvier, les jardinières semblent en pause, alors que les canicules et les restrictions d’eau de l’été prochain sont déjà dans toutes les têtes. Beaucoup patienteront jusqu’au printemps pour acheter leurs plantes, puis passeront l’été à courir après l’arrosoir, surtout en plein sud.

Pourtant, un petit arbuste robuste permet de préparer dès maintenant un balcon éclatant qui supporte la chaleur avec très peu d’eau. Installé sous abri en hiver, il prend de l’avance en silence avant d’embraser la rambarde de couleurs changeantes.

Un lantana compact, taillé pour le balcon et la sécheresse

Ce champion, c’est le lantana, un petit arbuste de 40 à 80 cm, à port buissonnant, originaire d’Argentine. Ses fleurs en pompons mêlent jaune, orange, rouge, rose ou blanc et se renouvellent du printemps jusqu’aux premières gelées, donnant l’impression d’un balcon recomposé chaque jour, tout en attirant papillons, abeilles et bourdons.

Son feuillage rugueux et aromatique limite l’évaporation de l’eau et lui permet de garder son hydratation. Une fois son système racinaire bien installé, il supporte la canicule là où géraniums ou pétunias fatiguent dès un oubli. Sur un balcon plein sud ou une terrasse ventée, il peut se contenter des pluies orageuses estivales, avec seulement quelques arrosages de soutien.

Planté en janvier : l’astuce qui change l’été

La clé se joue en hiver. En janvier, on installe le lantana en pot d’au moins 30 cm, dans une véranda, une serre froide ou derrière une baie vitrée lumineuse, hors gel. Cette avance lui laisse le temps de développer un chevelu racinaire puissant et de s’habituer à la lumière croissante des jours d’hiver :

racines bien ramifiées avant les premières chaleurs ;

acclimatation en douceur à la luminosité ;

première taille de formation possible dès mars.

Au printemps, la plante est déjà robuste. On sort les pots définitivement après les Saints de glace, en mai. En climat méditerranéen très doux, elle peut même rester dehors, en bac protégé. Un mélange drainant (environ deux tiers de terreau horticole, un tiers de sable ou billes d’argile) et au moins 6 heures de soleil direct par jour assurent une floraison dense et colorée.

Mode d’emploi pour presque oublier l’arrosoir

Le jour de la plantation, on draine bien le fond du pot, on installe la motte, on arrose généreusement pour tasser le substrat… puis on espace rapidement. En hiver et au début du printemps, le sol doit juste rester légèrement frais. En été, un lantana bien enraciné, en grand pot paillé, tient plusieurs jours sans eau, tout en restant en fleurs. Ses inflorescences tombent souvent toutes seules, ce qui limite la corvée de nettoyage.

Son secret séduit aussi les scientifiques. "Lorsque la fleur de la lantana est jeune et pleine de nectar, elle exhibe une couleur qui attire les pollinisateurs. Une fois que la fleur a été pollinisée, elle change de couleur. Cela indique aux autres pollinisateurs qu'il n'y a plus de nectar disponible, et ils peuvent passer à la fleur suivante", explique la paysagiste Agustina Anguita, citée par le journal La Nación. Résultat : chaque balcon se transforme en mini-écosystème vibrant. Dernière précaution à connaître, toute la plante, en particulier ses fruits, est toxique pour les enfants et les animaux domestiques. Planté en janvier, ce lantana offre alors un décor spectaculaire avec un effort d’arrosage minimal.