Poulailler : si vos poules se grattent, ce simple aménagement naturel stoppe l’invasion de poux rouges
Au retour de mars, mes poules épuisées par les poux rouges ont retrouvé calme et plumage sain grâce à un simple bain de poussière pour poules. Installé dans un coin discret de l’enclos, ce bac naturel a changé la donne sans un gramme de pesticide.
Au retour des beaux jours, le poulailler se réveille : les poules chantent, les œufs s’enchaînent… et, sans prévenir, elles recommencent à se gratter. Elles secouent la tête, dorment mal, certaines refusent même d’entrer le soir. Les fameux poux rouges, ces « vampires du poulailler », adorent le mois de mars, quand les nuits dépassent 10 à 15 °C.
Plutôt que de multiplier les poudres chimiques vues en rayon chez Botanic ou Jardiland, un seul aménagement a tout changé : un bain de poussière pour poules, sec et 100 % naturel, dans un coin d’enclos. Complété par une pincée de terre de diatomée, ce simple bac est devenu leur spa favori… et un véritable bouclier anti-parasites.
Pourquoi la poussière protège mieux vos poules que l’eau
Le redoutable pou rouge, Dermanyssus gallinae, ne vit pas en permanence sur l’animal. Il se cache dans les fissures du bois, sous les perchoirs, et sort la nuit pour piquer, avant de disparaître à l’aube. Quand les conditions sont douces, son cycle se boucle en 7 jours : une petite colonie peut ainsi exploser en quelques semaines au printemps.
Contrairement à un chien, laver une poule à l’eau est une fausse bonne idée. Un plumage humide isole mal et offre un terrain idéal aux bactéries comme aux acariens. Dans la nature, les gallinacés se roulent simplement dans une poussière très sèche, qui glisse jusqu’à la peau, décroche débris et sébum et finit par étouffer les parasites.
Installer un bac naturel dans un coin de l’enclos
Nous avons tous déjà vu une poule gratter le sol, s’y coucher, puis battre des ailes pour s’ensevelir. Pour amplifier ce réflexe, il suffit d’un contenant de récupération, type caisse en bois ou bac à mortier, assez large pour que plusieurs poules s’y installent ensemble, avec une couche généreuse de matière au fond.
Placez ce bac dans un coin sec, sous une avancée de toit ou un petit auvent, car la pluie transformerait la poudre en boue inutilisable. Remplissez-le ensuite, en parts égales, avec :
- sable fin bien sec pour l’effet gommage ;
- cendre de bois tamisée, issue de bûches non traitées, qui dessèche poux et acariens ;
- terre de jardin très fine, qui lie l’ensemble et rassure les poules par sa couleur.
Entretenir ce spa de poussière et rester à l’affût
Ensuite, l’entretien est déroutant de simplicité : un petit coup de griffe une fois par semaine pour aérer et ôter fientes, plumes et feuilles. Dès que le mélange paraît lourd ou moins poudreux, il suffit de le vider au compost et de le refaire à neuf.
Au printemps, gardez pourtant l’œil ouvert. Un carton ondulé ou un chiffon blanc glissé sous les perchoirs le soir, puis ouvert à l’aube, trahira aussitôt la moindre présence de poux rouges ; vos poules pourront ainsi profiter sereinement de leur coin spa, sans ces envahisseurs invisibles.
Sources
En bref
- 🐔 Au mois de mars, les poux rouges envahissent un petit poulailler familial, transformant les nuits des poules en véritable cauchemar silencieux.
- 🛠️ Un bain de poussière pour poules, installé dans un coin sec de l’enclos, devient une arme naturelle clé contre ces parasites tenaces.
- 🌿 Sable, cendre de bois et une touche de terre spéciale composent un étonnant “spa” sec dont l’entretien minimal cache une efficacité surprenante.
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