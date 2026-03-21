Enclos boueux : ce mélange de 7 plantes à semer en mars transforme votre basse-cour et réduit vos sacs de grain

En mars, partout en France, des enclos de poules se transforment en champs de boue épuisants pour la basse-cour. Et si quelques plantes pour poules en faisaient un parcours gourmand ?

Au sortir de l’hiver, beaucoup d’enclos ressemblent à un champ de bataille : boue, flaques, terre tassée où plus rien ne pousse. Les poules tournent en rond, longent le grillage, regardent la pelouse voisine comme un trésor interdit. Elles ont envie de gratter, fouiller, picorer du vert, mais ne trouvent que de la boue froide. Pour le jardinier, l’image du joli coin de verdure a, elle aussi, disparu.

Le printemps apporte pourtant une belle occasion de tout changer avec quelques plantes pour poules bien choisies. L’idée : transformer ce sol nu en parcours gourmand, à la fois garde-manger vivant et décor de jardin. Sept espèces faciles, mélangées à un tapis de verdure semé en mars, peuvent nourrir, occuper et protéger la basse-cour. Et rendre l’enclos aussi agréable à regarder qu’à parcourir pour vos cocottes.

Un sol vivant pour en finir avec l’enclos boueux

Quand la pluie et le piétinement ont compacté la terre, l’enclos devient glissant, froid pour les pattes et plus favorable aux bactéries. Les poules continuent de gratter par instinct, cherchent vers et petites pousses, mais ne trouvent plus rien. L’ennui gagne alors : fugues, agitation, parfois picage entre congénères. Semer dès le début du mois de mars permet de régénérer ce sol abîmé avant l’arrivée de la sécheresse et des mauvaises herbes.

Un mélange simple régénère le parcours : environ 50 % de trèfle blanc, 30 % de plantain lancéolé et 20 % de chicorée sauvage, à raison de 30 g de graines pour 10 m². On griffe la surface, on sème, on tasse et on arrose. Protégées par un grillage trois à quatre semaines, les jeunes pousses s’enracinent, retiennent mieux l’eau, gardent les œufs plus propres et réduisent la consommation de grain.

Sept plantes pour poules qui nourrissent et embellissent

Sur ce fond nourrissant, certaines plantes deviennent de vraies stations gourmandes. Le trèfle forme un tapis moelleux que les poules broutent en douceur toute la journée. La capucine apporte des cascades de fleurs colorées, au léger goût poivré qu’elles aiment picorer sur les bordures ou le long d’un grillage. Les soucis, eux, illuminent le parcours et leur consommation régulière favorise un plumage plus flamboyant et des jaunes d’œufs bien colorés.

Plus loin sur le trajet, le tournesol se dresse comme un grand distributeur naturel : en fin de saison, ses graines riches en énergie occupent et régalent la basse-cour. La bourrache, avec ses petites fleurs bleues, pousse vite et offre des bouchées croquantes. Côté bien-être, le romarin forme des buissons persistants et la lavande complète ce bouclier aromatique en parfumant l’air et en aidant à tenir à distance certains indésirables.

Organiser le parcours gourmand sans épuiser vos plantations

Pour que ces plantes pour poules durent, mieux vaut ouvrir l’accès progressivement. On protège les jeunes zones semées ou plantées par des cadres grillagés, puis on laisse les pousses s’installer trois à quatre semaines avant de lever la barrière. Les poules passent alors plus de temps à brouter qu’à chercher une issue au grillage. Dernier réflexe indispensable : tenir à l’écart laurier-rose, if, digitales, colchiques, lierre, feuilles de rhubarbe ou plants de pommes de terre et de tomates doivent rester hors de portée.