Pelouse grillée et factures qui explosent : ce que les communes plantent à la place divise l’arrosage par trois cet été

Sous la pression des sécheresses et des arrêtés, la pelouse rase vacille partout en France. Que cachent ces massifs fleuris et tapis végétaux qui envahissent ronds-points et jardins ?

Chaque été, même scène dans les jardins : tondeuse de sortie, tuyau d’arrosage à la main et pelouse rase qui jaunit dès la première canicule. Pendant ce temps, les arrêtés sécheresse tombent, les factures grimpent et arroser son gazon commence à ressembler à un luxe un peu coupable.

On estime pourtant que plus de 50 % de l’eau consommée en été par les foyers ayant un jardin part dans l’arrosage du gazon, pour un tapis vert que les canicules grillent avant août. Les communes, elles, ont déjà tourné la page de la pelouse rase en misant sur d’autres végétaux qui boivent jusqu’à trois fois moins d’eau… et que l’on peut adopter chez soi.

Pourquoi la pelouse rase n’est plus tenable

Ouest-France résume la situation sans détour : « La pelouse tondue ras, arrosée deux fois par semaine, entretenue comme un terrain de golf de banlieue : ce modèle est en train de disparaître ». Entre l’essence de la tondeuse, les engrais, une trentaine de tontes par an et des arrosages répétés, la pelouse parfaite coûte du temps, de l’argent et beaucoup d’eau.

Avec les sécheresses qui commencent parfois dès le printemps, les préfets déclenchent désormais quatre niveaux d’alerte successifs. En simple alerte, arroser pelouses et massifs reste interdit en journée ; en alerte renforcée ou en crise, l’arrosage du gazon est limité, voire totalement proscrit. L’été 2025, même la Bretagne a été placée en alerte sécheresse : difficile de parier l’avenir de son jardin sur un tapis d’herbe ultra gourmand.

Ce que les communes plantent à la place de la pelouse rase

Dans les ronds-points, le long des lignes de tramway ou des parkings, les gazons bien peignés ont été remplacés par des prairies fleuries et des plantes couvre-sol comme le trèfle blanc nain, des graminées basses ou des thyms tapissants. Une prairie fleurie ne demande qu’une à deux fauches par an, zéro engrais et consomme jusqu’à trois fois moins d’eau qu’un gazon arrosé et tondu chaque semaine, tout en nourrissant abeilles, papillons et oiseaux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau x3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Prairie fleurie et couvre-sol gardent le sol couvert, limitent l’évaporation et utilisent des plantes naturellement sobres en eau. 💡 Le petit plus : Commencer par 20 à 30 m² permet de se lancer sans tout changer ni se tromper d’emplacement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tondre la prairie comme un gazon ou la piétiner en permanence : elle s’épuise, ne fleurit plus et n’économise plus d’eau.

Adopter la prairie fleurie chez soi sans renoncer au confort

Chez un particulier, l’idée n’est pas de bannir toute herbe, mais de réduire la surface de pelouse rase au strict nécessaire. On peut commencer par 20 ou 30 m² peu utilisés : désherber, semer un mélange « prairie fleurie alternative au gazon » ou quelques lavandes et romarins sur gravier, puis laisser pousser jusqu’à la fin de l’été avant de faucher. Seule contrainte : cette prairie ne sert pas de terrain de foot, le piétinement y reste léger.

Pour le carré de gazon que l’on garde, mieux vaut relever la tonte, laisser l’herbe coupée au sol, riche en eau et nutriments, et arroser rarement mais en profondeur, tôt le matin.

Sources Maison & Travaux

«Pourquoi devriez vous laisser les residus de tonte sur votre pelouse apres la tonte»