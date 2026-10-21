Mon voisin ne met plus de paille au poulailler dès le mois de décembre : ce déchet de la boîte aux lettres protège bien mieux ses poules

Chaque hiver, la paille s’accumule au fond des poulaillers, avec son lot d’humidité, de parasites et d’odeurs. De plus en plus d’éleveurs la remplacent pourtant par un matériau banal, presque gratuit, qui change tout pour les poules.

Chaque année, dès que le froid s’installe, le même geste revient dans les jardins : on sort une botte de paille, on en tapisse le sol du poulailler et on a le sentiment d’avoir bien protégé ses poules. Ce rituel rassure, il sent bon la campagne et les gestes d’autrefois.

Mais l’hiver dernier, de nombreux éleveurs amateurs ont rangé définitivement leurs bottes au profit d’un matériau bien plus discret, déjà présent dans le salon ou la boîte aux lettres : le papier journal. Pourquoi ce changement, et comment l’adopter sans se tromper dans la litière du poulailler ?

Quand la paille devient un piège à humidité l’hiver

La paille a longtemps été la star des poulaillers, pratique en période sèche et facile à trouver. En hiver, l’histoire a souvent été différente : sous l’effet des pluies, des flaques et des fuites d’abreuvoir, elle s’est tassée, a retenu l’eau et a fini par coller au sol. Résultat : un tapis froid, humide, propice aux moisissures et aux odeurs d’ammoniac, surtout dans les petits poulaillers peu ventilés.

Dans cette ambiance lourde, les parasites comme les poux rouges et les acariens se sont régalés des recoins humides. Les pattes des poules sont restées longtemps en contact avec un sol souillé, augmentant le risque de pododermatite, cette inflammation douloureuse qui fait boiter les volailles. Sans compter la corvée : une litière gorgée d’eau en paille a été longue et pénible à évacuer.

Le papier journal, la litière maligne qui change tout

Le papier journal a peu à peu pris sa revanche. Ses fibres de cellulose absorbent rapidement l’humidité et les fientes, ce qui a gardé le sol nettement plus sec. Moins d’eau stagnante, c’est moins de moisissures et un environnement bien moins attractif pour les poux rouges. Autre atout non négligeable : cette solution est quasiment gratuite, idéale pour un poulailler urbain ou un petit jardin. De plus en plus d’éleveurs ont adopté ce papier journal poulailler hiver.

Nettoyer complètement le sol, angles compris, avant de remettre une litière.

Étaler 3 à 4 couches de journaux à plat, ou créer 3 à 4 cm de papier froissé pour plus de volume.

Éviter les pages glacées ou très vernies, et renforcer l’épaisseur sous les perchoirs.

Changer toute la litière chaque semaine, voire tous les quatre à cinq jours si les poules sont nombreuses.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité très élevée/10 Confort au quotidien nettoyage simplifié 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les fibres de cellulose du papier captent rapidement l’humidité et les déjections, gardent le sol sec, freinent les moisissures et rendent la vie beaucoup plus difficile aux poux rouges et autres acariens. 💡 Le petit plus : une fois retiré, le papier journal souillé part au compost avec les fientes pour nourrir le potager quelques mois plus tard. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : superposer des journaux déjà humides au lieu de tout retirer, au risque de recréer une éponge à odeurs et à parasites.

Des poules plus sereines… et un poulailler qui vit mieux

Avec une litière sèche, les pattes ne trempent plus dans un mélange froid et souillé, ce qui limite nettement la pododermatite. Le papier clair permet aussi de repérer d’un coup d’œil la couleur des fientes ou la moindre trace de poux rouges le long des perchoirs. D’ailleurs, beaucoup de jardins en lotissement ont retrouvé un air plus respirable : moins d’odeurs d’ammoniac, plus de cohabitation apaisée avec le voisinage.

Petit bonus : cette routine a été plus simple à tenir dans la durée. Des journaux récupérés, un sol propre, un changement régulier et un détour vers le compost du potager ont suffi pour garder un poulailler confortable tout l’hiver, sans accumuler les sacs de litière ni y passer des heures. Les poules, elles, ont continué à gratter et à pondre sur un sol sec, été comme hiver.