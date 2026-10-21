Tomates anciennes : plus de 1 500 variétés et 200 pépiniéristes s'installent à Saint-Jean-de-Beauregard le dernier week-end de septembre

Du 25 au 27 septembre 2026, la Fête des Plantes de Saint-Jean-de-Beauregard transforme un château de l’Essonne en terrain de jeu végétal. Animations, ateliers et expositions gourmandes y attirent passionnés de jardin et familles franciliennes.

Et si, ce week-end, la sortie phare se passait au milieu des dahlias, des tomates anciennes et des rires d’enfants, plutôt que dans une galerie commerçante bondée ? À seulement une trentaine de kilomètres au sud de Paris, un château XVIIe ouvre ses grilles pour un rendez-vous jardin qui ressemble à une parenthèse de campagne.

La Fête des Plantes de Saint‑Jean‑de‑Beauregard se tient du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026, de 10 h à 18 h, dans l’Essonne. Considérée par Le Parisien comme la « plus grande fête des plantes de France », elle réunit plus de 200 exposants autour du thème 2026, très gourmand : les plantes belles et nourricières. De quoi donner des idées pour le jardin, le potager… et l’assiette.

Un château-jardin d’exception pour sublimer les plantes

Le château de Saint‑Jean‑de‑Beauregard offre un décor de carte postale : façades XVIIe, allées bordées de buis, et surtout un potager fleuri à la française, classé Jardin Remarquable. La visite de ce potager, qui a déjà bluffé plus d’un jardinier, fait écho au thème nourricier avec ses rangs de légumes mêlés aux fleurs et aux aromatiques.

Côté stands, la sélection a mis en avant des plantes aussi généreuses que décoratives. Les Pépinières Ripaud présentent de nouveaux feijoas à fructification abondante, Saveurs Vivaces a apporté son chou perpétuel ‘Taunton Deane’, Arom’antique fait découvrir la coriandre mexicaine, tandis que Val de Jargeau est venu avec un érable japonais ‘Amitié’ au feuillage rouge orangé spectaculaire.

Animations, ateliers et expositions : le programme qui fait la différence

Nous avons tous déjà arpenté une fête des plantes en se contentant des stands… ici, ce serait presque dommage. Plus de 1 500 variétés de tomates sont exposées en continu par l’association Cultive Ta Rue, avec dégustations et atelier de grainage pour apprendre à récolter ses propres semences. Les Croqueurs de Pommes d’Île‑de‑France présentent une collection de pommes et poires anciennes. Pour les enfants, ateliers de rempotage, semis en terrine, création de kokedama ou de mini-herbiers transforment la visite en vraie classe verte. Dès le vendredi à 14 h 30, les Prix & Trophées de Saint‑Jean‑de‑Beauregard récompensent les plus belles nouveautés, que l’on peut ensuite admirer tranquillement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de confort Maximal 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que la fête rassemble plus de 200 exposants et de nombreuses animations : en préparant horaires, liste d’envies et logistique, la visite reste fluide et agréable au lieu d’être épuisante. 💡 Le petit plus : viser l’ouverture ou la fin d’après-midi pour profiter des stands de pépiniéristes plus disponibles pour répondre aux questions. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arriver en plein après-midi sans sac, sans chariot et sans avoir regardé le programme des ateliers enfants.

Infos pratiques et petits secrets pour une visite réussie

Bonne nouvelle pour les Franciliens pressés : Saint‑Jean‑de‑Beauregard se rejoint en RER B jusqu’à Orsay‑Ville, puis en navette gratuite jusqu’au domaine. En voiture, le parking est gratuit. Le plein tarif est à 15 €, 12 € en réduit, gratuit pour les moins de 18 ans, avec un pass 2 jours à 20 €. Beaucoup ont déjà apprécié d’y aller en famille, sans avoir à traverser toute la France.

Pour profiter des plantes belles et nourricières présentées et revenir sans stress, une petite check-list aide vraiment :

prévoir sacs solides ou chariot pour transporter les plants achetés ;

venir avec photos ou plan du jardin pour échanger avec les pépiniéristes (Pépinières Ripaud, Saveurs Vivaces, Arom’antique…) ;

repérer à l’avance les expositions tomates de Cultive Ta Rue et fruits anciens des Croqueurs de Pommes ;

garder un peu de budget pour un coup de cœur, comme l’érable ‘Amitié’ de Val de Jargeau.