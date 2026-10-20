Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : ce geste de coupe à 1 cm du nœud relance les dahlias grillés dès septembre

Après la canicule, vos dahlias grillés par le soleil semblent condamnés, mais leurs tubercules n’ont pas dit leur dernier mot. Quel geste de taille précis permet encore un bouquet de fleurs en septembre ?

Massif de dahlias en plein été, feuillage pendouillant, pétales roussis comme du papier brûlé… La canicule est passée par là et l’envie est grande de tout couper pour “repartir à zéro”. Au risque de signer la fin de la floraison.

Bonne nouvelle : sous ces silhouettes grillées, les tubercules travaillent encore et peuvent offrir un feu d’artifice en septembre. À condition d’adopter le bon geste de taille, plutôt précis, et de le combiner avec quelques soins doux.

Dahlias grillés par le soleil : comment savoir s’ils repartiront

Originaires du Mexique, les dahlias aiment la chaleur, mais ils ont été malmenés dès que le sol a manqué d’eau. La plante a perdu beaucoup d’eau par transpiration, les feuilles se sont flétries, les fleurs se sont abîmées et les pétales exposés ont bruni. Les tubercules, eux, restent souvent indemnes et stockent encore des réserves.

Le diagnostic se joue surtout dans les tiges. Si elles sont fermes, vertes à cœur, avec quelques feuilles ou bourgeons encore sains, la reprise est possible. Modes & Travaux rappelle que “tant qu’une tige reste verte, elle fabrique encore des sucres […] et les envoie vers les tubercules” : les couper trop tôt revient à affamer le pied.

Le geste de taille clé pour relancer la floraison de septembre

Nous avons tous déjà laissé des têtes fanées en nous disant que “ça finira bien par tomber”. En réalité, la plante passe alors en mode graines et cesse d’investir dans de nouveaux boutons. La Royal Horticultural Society explique que la suppression des fleurs fanées stimule directement la poursuite de la floraison, parfois jusqu’aux premières gelées autour de 0 °C.

Repérer d’abord les fleurs grillées : pétales secs, cœur qui devient pointu. Le bouton, lui, reste rond et bien fermé. Suivre la tige jusqu’au premier nœud portant une paire de feuilles saines, puis couper avec un sécateur propre à environ 1 cm au-dessus, en biseau. Ce point précis réveille deux bourgeons latéraux ; les pros constatent souvent un bouquet de nouvelles tiges florales en une dizaine de jours.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison prolongée Jusqu’aux gelées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant chaque fleur grillée juste au-dessus d’un nœud feuillé, on stoppe la formation de graines et l’énergie repart vers deux bourgeons latéraux cachés, qui produisent rapidement de nouvelles tiges fleuries. 💡 Le petit plus : réaliser la taille en fin de journée, puis arroser doucement au pied pour aider les dahlias à encaisser le “stress” du coup de sécateur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre toutes les tiges encore vertes “pour faire propre” ou couper seulement la corolle fanée en laissant une tige nue.

Arrosage, paillage et petits soins pour tenir jusqu’aux premières gelées

Juste après la taille, le sol a besoin d’être vérifié. Si la terre est sèche en profondeur, un arrosage lent au pied a déjà réhydraté les racines ; si elle reste fraîche, inutile de détremper, au risque de faire pourrir les tubercules. En pot, le substrat a séché beaucoup plus vite et un contrôle quasi quotidien reste prudent.

Un paillage léger de feuilles mortes saines, copeaux ou chanvre limite maintenant l’évaporation et les “coups de chaud” sur le collet. La Royal Horticultural Society recommande aussi une bonne aération du pied : retirer feuilles jaunies et débris évite la pourriture grise due à Botrytis cinerea et l’oïdium, qui adorent l’humidité stagnante.

La routine express de fin d’été pour un massif encore spectaculaire

Les dahlias ont aimé un sol riche ; la RHS conseille, en pot, un engrais liquide riche en potassium toutes les deux semaines jusqu’au début septembre, puis d’arrêter les apports trop azotés pour laisser les tubercules se renforcer. La Société Nationale d’Horticulture de France rappelle que ces fleurs continuent de s’épanouir tant qu’il ne gèle pas.

tous les 2 à 4 jours, enlever les fleurs fanées au bon nœud ;

contrôler l’humidité du sol avant d’arroser ;

retirer feuilles malades et débris au pied ;

resserrer tuteurs et liens après chaque coup de vent.