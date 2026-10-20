Ce dessert poire-chocolat en pâte feuilletée bluffe tout le monde au goûter, à tester ce week-end avec 7 ingrédients

Un après-midi à la maison, cette couronne poire chocolat pâte feuilletée sort du four avec un air de pâtisserie de vitrine. Comment tient-elle aussi bien entre feuilletage croustillant et cœur fondant sans demander plus de dix minutes de préparation ?

Quand la couronne poire chocolat pâte feuilletée gonfle derrière la vitre, on voit d’abord les bords se soulever, feuilletage qui craque et odeur de beurre chaud. Au centre, les poires s’assombrissent doucement sous le chocolat, comme un soleil fondant cerclé d’or. Sur la table, on se dit qu’elle est vraiment trop belle pour qu’on la coupe.

Et pourtant, à la première part servie encore tiède, plus personne ne résiste : la pâte reste croustillante, les poires sont tendres, le chocolat coule juste ce qu’il faut. Avec sept ingrédients du placard et quelques gestes, on obtient un dessert qui a l’allure d’une pâtisserie de boulangerie et qui ne passe jamais le goûter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée ronde pur beurre (230 à 250 g)

✅ 100 g de pâte à tartiner chocolat-noisette

✅ 2 poires mûres mais fermes (environ 300 g de chair) et 40 g de pépites de chocolat noir

✅ 1 jaune d’œuf, 1 c. à soupe de lait, sucre glace

Pourquoi cette couronne poire‑chocolat fait plus d’effet qu’une tarte classique

Pâte feuilletée prête à dérouler, pâte à tartiner, poires, pépites : la magie tient dans ce montage en couronne, qui laisse le cœur apparant. Visuellement, on retrouve le côté généreux d’une brioche de fête, avec tout le craquant d’une tarte fine. La garniture reste centrée ; les bords gonflent sans couler et encadrent le chocolat brillant.

On garde donc la gourmandise rassurante du duo poire-chocolat, mais dans une présentation spectaculaire. Cette couronne poire chocolat pâte feuilletée ne demande ni cercle à tarte ni moule spécifique : une simple plaque suffit. Le résultat a pourtant tout d’un dessert de vitrine, avec un coût raisonnable, autour de quelques euros pour six parts très généreuses.

Façonner la couronne pas à pas : le geste du bol au centre

Pâte bien froide, four chaud : on déroule, on pose un bol au milieu pour marquer le centre sans couper, puis on tartine en anneau. Les poires sont coupées en lamelles fines, presque transparentes, pour cuire vite sans détremper la pâte. Un voile de poudre d’amande ou de biscuit écrasé peut absorber l’excès de jus, façon astuce de chef.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 180 °C, dérouler la pâte sur la plaque et marquer le centre au bol. Technique : Étaler la pâte à tartiner en couronne, puis disposer dessus les lamelles de poire et les pépites. Cuisson : Replier les bords vers la garniture pour former la couronne et dorer au mélange jaune d’œuf-lait. Finition : Cuire 30 minutes à mi-hauteur, laisser reposer quelques minutes, poudrer de sucre glace et servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Lamelles fines et repos sur plaque préservent un feuilletage croustillant. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer la garniture de poudre d’amande pour absorber le jus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas surcharger en poires ni couper brûlant : tout s’écrase.

Servir, conserver, réchauffer : garder le croustillant jusqu’au lendemain

On la sert tiède au goûter, avec café ou chocolat chaud ; réchauffée quelques minutes à 150 °C, elle retrouve tout son croustillant.