Gnocchis maison : si vous les roulez encore en boudin, vous passez à côté de ce geste à la butternut bluffant

Un soir d’octobre, j’ai troqué les boudins de pâte pour des gnocchis de butternut façonnés en mini citrouilles, striées au cure-dent. Purée bien desséchée, eau frémissante et sauce crémeuse font le reste.

Un parfum de courge butternut bien chaude, une pointe de muscade qui monte du faitout, et cette sauce crémeuse au fromage qui nappe la cuillère. Sur le plat, de petites bouchées orange brillent, moelleuses, avec leur tige croquante de graine de courge.

On a tous façonné des gnocchis maison en long boudin avant de les trancher au couteau. Un soir d’octobre, même pâte mais nouveau geste : la butternut s’est changée en petites citrouilles moelleuses, prêtes à briller au centre de la table.

Les ingrédients indispensables ✅ La base : 700 g de chair cuite de courge butternut, 1 œuf, 1 c. à café de sel, 1/2 c. à café de muscade moulue

✅ La structure : 300 g de farine de blé, plus un peu pour le plan de travail

✅ La sauce crémeuse au fromage : 10 g de beurre, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 200 ml de crème, 80 g de fromage râpé (comté, parmesan, emmental ou bleu), 1 petite gousse d’ail, persil, poivre noir

✅ La finition : quelques graines de courge nature ou torréfiées, noisettes hachées en option

Fini les boudins coupés au couteau : la version citrouille qui change tout

Au lieu d’un boudin farineux, on façonne de petites boules de 30 g, marquées au cure‑dent comme des mini potirons. Ces gnocchis de butternut en forme de petites citrouilles font tout de suite leur effet, surtout nappés de sauce crémeuse au fromage. La clé reste la texture : une purée bien desséchée à la poêle, pour éviter d’ajouter trop de farine et garder un cœur très moelleux.

La méthode simple : purée desséchée et façonnage au cure‑dent

On cuit la butternut à la vapeur jusqu’à chair très tendre, puis on la fait sécher dans une poêle, sans matière grasse. Une fois froide, on ajoute œuf, sel, muscade moulue, puis la farine petit à petit. La pâte doit être souple et presque non collante. On évite de la pétrir : on forme une boule test, on la cuit, et on ajuste la farine seulement si besoin.

Les étapes de préparation Préparation : Cuire la butternut à la vapeur, prélever 700 g de chair, l’écraser puis la dessécher à la poêle, laisser refroidir. Technique : Ajouter œuf, sel, muscade, incorporer la farine peu à peu jusqu’à pâte souple et non collante, sans pétrir. Cuisson : Façonner des boules de 30 g, les strier au cure‑dent, creuser légèrement le sommet, puis les réserver. Finition : Cuire les gnocchis par petites fournées dans une eau salée frémissante, les égoutter, les enrober de sauce crémeuse au fromage, ajouter persil, graines de courge et noisettes torréfiées.

Carnet du Chef Réussite 8,5/10 Temps ~1 h 10 Secret de l’expert Purée bien desséchée, moins d’eau et moins de farine : peu de gluten, gnocchis très fondants. Twist gourmand : Terminer par noisettes et graines de courge torréfiées pour un contraste croquant. Geste interdit : Sans eau frémissante ni farine en pluie, gnocchis lourds et citrouilles se déforment.

Conservation, variantes et accompagnements

Servir aussitôt, ou garder gnocchis et sauce séparés.