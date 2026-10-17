Ces gnocchis au butternut façon bonbons d’Halloween bluffent tout le monde grâce à ce geste simple à ne pas zapper

Ce soir-là d’Halloween, ces gnocchis au butternut en forme de petites citrouilles ont disparu de la table comme des bonbons. Leur texture fondante tient à un geste sur la purée que beaucoup oublient.

On aurait dit des bonbons d’Halloween : mes gnocchis au butternut en forme de petites citrouilles

Dans le plat, ces petites boules orange semblaient sorties d’un sachet de friandises. Une fois nappés de sauce, les gnocchis au butternut en forme de petites citrouilles ont filé à une vitesse record : texture moelleuse, parfum de muscade, cœur fondant de courge bien douce. On croque, ça se délite juste ce qu’il faut, comme un bonbon salé.

Derrière cet effet trompe-l’œil, tout se joue en cuisine sur la chair du butternut : assez sèche pour se tenir, assez moelleuse pour éviter les gnocchis plâtreux. On veut des citrouilles qui gardent leurs rainures et ne se défont pas dans l’eau. D’ailleurs, un simple geste au moment de préparer la purée change tout…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour les gnocchis-citrouilles (4 personnes) : 1 courge butternut (≈ 700 g de chair cuite), 1 œuf, 300 g de farine de blé, 1 c. à café de sel, ½ c. à café de muscade moulue, 1 c. à soupe d’huile d’olive, un peu de farine pour le façonnage.

✅ Pour la sauce : 10 g de beurre, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 1 petite gousse d’ail, 200 ml de crème liquide entière, 80 g de fromage râpé (comté, emmental ou parmesan), 1 pincée de muscade, 2 à 3 c. à soupe de persil frais.

✅ Pour la finition : 2 c. à soupe de graines de courge, poivre noir du moulin, un peu de fromage râpé et quelques noisettes torréfiées si on aime le croquant.

✅ Matériel pratique : grande casserole, poêle large, écumoire, presse-purée, balance de cuisine, cure-dent pour tracer les rainures de citrouille.

Choisir les bons produits pour des gnocchis-bonbons qui se tiennent

On mise sur une courge butternut bien mûre, à la chair dense et sucrée : elle donne des gnocchis fondants sans goût aqueux. Un fromage de caractère, type comté ou parmesan, relève la douceur de la courge dans une sauce crème-fromage bien lisse. Les graines de courge, elles, signent la tige et ajoutent une légère note grillée très agréable.

La méthode clé : une purée de butternut bien desséchée

Après cuisson à la vapeur, la chair encore chaude est réduite en purée puis étalée dans une grande poêle, à feu doux, sans matière grasse. On remue jusqu’à ce qu’elle se décolle des parois et perde son excès d’eau ; c’est cette purée bien desséchée qui permet de mettre moins de farine. Une fois la purée froide, on ajoute œuf, assaisonnement et farine petit à petit, jusqu’à obtenir une pâte souple, presque non collante. Un test avec un seul gnocchi dans l’eau juste frémissante rassure avant de façonner toute la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le butternut en deux, épépiner, cuire la chair à la vapeur, l’écraser, puis la faire dessécher 5 à 8 minutes dans une grande poêle, en remuant. Technique : Laisser refroidir, ajouter œuf, sel, muscade et huile, puis incorporer la farine progressivement jusqu’à obtenir une pâte souple qui ne colle presque plus. Cuisson : Former des boules d’environ 30 g, les strier au cure-dent pour imiter une citrouille, puis les pocher par petites fournées dans de l’eau salée frémissante jusqu’à ce qu’elles remontent. Finition : Égoutter à l’écumoire, ajouter une graine de courge au centre, préparer la sauce à l’ail, à la crème et au fromage, enrober délicatement les gnocchis et ajouter poivre, persil et noisettes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile–intermédiaire 🔍 Le secret de l’expert En desséchant la purée, on concentre la saveur du butternut et on a besoin de moins de farine ; la pâte reste tendre, les gnocchis tiennent à la cuisson et gardent leur forme de citrouille sans devenir élastiques. ✨ Le twist gourmand : Snacker rapidement la base des gnocchis dans un beurre noisette à la sauge avant de les napper de sauce, puis ajouter noisettes concassées et graines de courge grillées pour un effet de bonbons salés d’Halloween. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcharger la pâte en farine pour rattraper une purée humide ; on obtient des gnocchis lourds et pâteux. Mieux vaut bien sécher la courge et garder l’eau de cuisson au simple frémissement, sans gros bouillons.

Servir, conserver et varier ces petites citrouilles de butternut

Ces gnocchis se servent aussitôt nappés, avec quelques copeaux de fromage, des graines de courge grillées et, pourquoi pas, une poêlée de champignons ou des épinards à l’ail. Pourtant, on peut les préparer un peu en avance : façonnés et crus, ils reposent au frais quelques heures sur une plaque légèrement farinée. Une fois cuits, on les réchauffe doucement dans la sauce, jamais dans l’eau, pour garder leurs rainures et leur moelleux d’origine.