Deux jardiniers ont bouturé leurs rosiers en septembre : un seul a prélevé ce petit éclat de bois qui garantit leur enracinement

En septembre, les jardiniers français profitent du bouturage à talon pour multiplier rosiers, aromatiques et arbustes sans se ruiner. Quels gestes précis assurent des plants robustes toute l’année ?

En septembre, le jardin change de lumière, mais l’envie de rosiers, de lavandes et d’aromatiques bien fournis reste la même. Au lieu d’acheter de nouveaux plants, il existe une méthode presque imparable adorée des jardiniers pour cloner leurs chouchous : le bouturage à talon.

Cette technique de multiplication permet d’obtenir des copies fidèles d’une plante simplement à partir d’une tige. Parfaite pour de nombreux arbustes et aromatiques, elle profite d’un créneau en or : le mois de septembre, quand le sol est encore chaud mais l’air se fait plus doux. C’est justement le bon moment pour remplir le jardin de jeunes pousses gratuites.

Bouturage à talon : le principe, en deux mots

Concrètement, on prélève une jeune tige secondaire, appelée rameau, en emportant avec elle un petit morceau de la branche principale sur laquelle elle poussait. Ce petit éclat de bois ou d’écorce, situé à la base de la bouture, forme le fameux talon qui donne son nom à la méthode.

Ce talon concentre des tissus très actifs, riches en hormones de croissance, et offre une surface de coupe plus large. Résultat : l’émission de racines est plus rapide et plus abondante qu’avec une bouture classique. C’est idéal pour les rosiers, les groseilliers, le thym, le romarin, la sauge ou la vigne, toutes ces plantes ligneuses parfois capricieuses à multiplier.

Pourquoi septembre est le mois parfait pour le bouturage à talon

En fin d’été, les rameaux de l’année ont commencé à durcir : on parle de bois aoûté ou semi-aoûté. C’est exactement le stade recherché pour cette technique. En septembre, le sol reste chaud, l’air a baissé, l’humidité revient ; les jeunes boutures s’enracinent alors sans subir les canicules ni la sécheresse.

Dans les régions fraîches ou en altitude, mieux vaut agir entre début et mi-septembre. Sous climat doux, on peut parfois prolonger jusqu’en octobre si l’automne est clément. Nous avons tous déjà oublié un pot de boutures au fond du jardin : en automne-hiver, elles s’enracinent tranquillement pendant que tout semble dormir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plantes obtenues Plusieurs par pied-mère 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le talon conserve un morceau de branche-mère riche en tissus jeunes et en hormones ; combiné au bois aoûté de septembre, il déclenche facilement la formation de racines. 💡 Le petit plus : Faire vos boutures serrées dans une caissette percée, facile à rentrer sous abri en cas de grand froid. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser des résidus de taille : vieux bois fatigué, rameaux fleuris ou tordus, qui reprennent mal et donnent des plantes chétives.

Les bons gestes, étape par étape, et les pièges à éviter

Tout commence par une plante-mère en parfaite santé. On choisit des pousses de l’année, de 10 à 15 cm, sans fleurs ni fruits. Contrairement à la tentation du « recyclage », on évite absolument les résidus de taille : vieux bois, rameaux tordus ou amaigris donnent des boutures faibles.

Couper la tige avec son talon.

Supprimer les feuilles du bas.

Poudrer la base d’hormone.

Planter dans terreau et sable drainants.

Couvrir et garder à la lumière douce.

Le pot est ensuite placé dans une lumière tamisée, sans soleil direct, sous bouteille découpée ou sac plastique perforé. Le substrat reste juste humide, jamais détrempé. Un léger tirage après quelques semaines permet de sentir la résistance des nouvelles racines, avant un repiquage en godets puis au jardin le printemps suivant.