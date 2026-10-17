Il a repiqué les boutures de rosiers de son voisin un dimanche de novembre : trois semaines après, la moitié de ses massifs était perdue

En novembre, un jardinier accepte les boutures du voisin et les plante en hâte dans une terre froide et détrempée. Quelques semaines plus tard, son jardin est infesté et la moitié de ses plantes dépérit ; deux gestes oubliés auraient tout changé.

Un dimanche de novembre, son voisin a passé par‑dessus la haie quelques pots en disant que ses géraniums et ses rosiers faisaient « des boutures incroyables cette année ». Pressé par la tombée de la nuit, il a planté ces nouveaux trésors directement en bordure de massif, dans une terre déjà lourde et gorgée d’eau. Sur le moment, rien n’a semblé suspect.

Trois semaines plus tard, le décor a changé : feuilles collantes, taches sombres sur les rosiers, géraniums affaiblis, salades défigurées à quelques mètres de là. En plein automne humide, son jardin a été littéralement envahi, au point qu’il a perdu la moitié de ses plantes. Cette mésaventure, beaucoup de jardiniers l’ont déjà vécue sans oser l’avouer ; deux réflexes simples auraient pourtant tout évité.

En novembre, des boutures vulnérables dans un sol froid et détrempé

En novembre, la terre a refroidi et reste souvent saturée d’eau ; les boutures du voisin, fraîchement coupées, n’ont presque plus d’énergie pour fabriquer de nouvelles racines. La base de la tige reste blessée et immobile dans un sol mal oxygéné, ce qui a rapidement favorisé chez lui la pourriture grise, le botrytis et d’autres champignons. Au lieu de s’enraciner, les plants se sont affaiblis jour après jour.

Les parasites, eux, ont adoré la situation. « En novembre, quand l’humidité stagne et que les plantes rentrent en dormance, ces indésirables trouvent des conditions idéales pour se répandre », rappelle Pause Maison. À l’inverse, les boutures réalisées plus tôt à l’automne, quand la sève circule encore bien et que le sol reste tiède, comme pour le figuier, ont eu beaucoup plus de chances de s’enraciner sans casse.

Ce que les boutures du voisin peuvent cacher

Nous avons tous déjà accepté, le cœur léger, une bouture généreusement offerte, en pensant surtout au plaisir de l’échange. Pourtant, « les boutures échangées entre voisins peuvent transporter des cochenilles farineuses ou des spores de mildiou invisibles à l’œil nu », prévient Pause Maison. Ces minuscules passagers se glissent sous les feuilles de géranium, dans les tiges de rosier ou, pire encore, dans le terreau d’origine, où ils attendent simplement assez d’humidité pour exploser.

Avant de planter, quelques signaux auraient dû l’alerter sur ces boutures apparemment parfaites :

feuillage jauni, taché ou criblé de petits points sombres ;

substrat détrempé au toucher ou dégageant une odeur de fermentation ;

racines brunies, molles ou filandreuses ;

surface du pot déjà verte de mousse ou piquetée de petits amas blancs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plantes préservées jusqu’à la moitié du jardin 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Isoler et rempoter coupent la route aux parasites. 💡 Le petit plus : Noter la date sur le pot aide. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter aussitôt en novembre avec le vieux terreau.

Quarantaine, terreau neuf : le rituel pour dire oui aux boutures

Face à une nouvelle bouture du voisin, le bon réflexe est simple : la rempoter tout de suite dans un terreau sain et drainant, jeter la motte initiale à la poubelle, puis l’isoler quinze jours, sous surveillance. « Une quarantaine de quinze jours et le remplacement complet du terreau d’origine permettent d’éviter la contamination du jardin », rappelle Pause Maison. Avec cette quarantaine de quinze jours, les cadeaux de voisinage restent un plaisir, pas une bombe à retardement pour le jardin.