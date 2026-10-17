Avant de stocker les pommes en cagette pour tout l'hiver : c'est l'état de la queue qui décide de leur garde chez les maraîchers

Avant de remplir vos cagettes, les maraîchers ont un réflexe que la plupart des jardiniers ignorent : ils scrutent la queue de la pomme. Ce geste éclair, né dans les vergers, change la fraîcheur au quotidien et limite le gaspillage.

Au moment de vider un panier de pommes dans une cagette, on regarde tous la couleur, on presse la chair du bout des doigts, parfois on sent le parfum du fruit. Les maraîchers, eux, commencent par un geste beaucoup plus discret.

Avant de décider si une pomme ira en cagette de garde ou au panier de la semaine, leur regard file vers sa queue, ce petit pédoncule que l’on oublie souvent. C’est lui qui raconte l’histoire du fruit… et sa durée de vie.

Couleur parfaite, mais queue fatiguée : le piège classique

Une peau rouge brillante ou un jaune bien homogène rassure tout le monde, pourtant la couleur dépend surtout de la variété et de la lumière, pas de la date de récolte. Une pomme peut paraître superbe tout en ayant déjà perdu son croquant.

Dans les vergers, les professionnels observent d’abord la queue de la pomme. Pendant la croissance, elle a fait passer l’eau et les nutriments. Après la cueillette, elle s’est mise à sécher peu à peu, comme une petite horloge qui indique l’âge réel du fruit.

Avant la cagette : lire la queue de la pomme comme un maraîcher

Le geste est simple : on saisit délicatement la queue entre deux doigts, on regarde sa couleur et on teste sa souplesse. Une queue verte et souple annonce une récolte récente, une queue marron mais ferme une garde plus courte, une queue grise, cassante ou absente un fruit à manger vite.

Queue verte et souple : pommes de garde, à stocker plusieurs mois.

: pommes de garde, à stocker plusieurs mois. Queue marron ferme : à croquer dans les prochaines semaines.

: à croquer dans les prochaines semaines. Queue grise, cassante ou tombée : à cuisiner en priorité.

Nous avons tous déjà rangé pêle-mêle dans une même cagette des pommes très fraîches et d’autres fatiguées. Or les plus avancées dégagent davantage d’éthylène, un gaz qui fait mûrir plus vite tout le lot. Séparer les queues bien vertes des queues sèches limite ce phénomène et évite beaucoup de gaspillage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain anti-gaspi Moins de fruits jetés 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Lire la queue permet de repérer les pommes déjà avancées et de les isoler. En les séparant des fruits de garde, on limite l’effet de l’éthylène et les risques de pourriture. 💡 Le petit plus : Étiqueter chaque cagette selon la couleur de queue dominante aide toute la famille à piocher dans le bon stock sans se tromper. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Mélanger dans une cagette pommes à queue verte et fruits sans queue ou à queue grise en pensant les garder tout l’hiver.

Où et comment conserver vos pommes ainsi triées

Les cagettes de garde se sont installées dans un endroit frais, sombre et ventilé : cave, garage non chauffé ou cellier. Idéalement, la température reste entre 0 et 4 °C, les cagettes sont surélevées et peu remplies pour que l’air circule autour de chaque fruit.

D’ailleurs, la queue ne travaille jamais seule : sous le pouce, la chair doit rester ferme, la peau lisse et sans grosses taches brunes, l’odeur discrète mais agréable. Petit bonus : garder un panier bien visible pour les pommes à queue sèche incite à les transformer vite en compotes, crumbles ou jus maison.