Les décorateurs ont abandonné la citrouille orange en octobre : la courge Bleu de Hongrie tient trois mois entiers sur le perron

En 2026, la citrouille orange creusée cède la place à un trio de courges anciennes aux teintes poudrées sur le perron. Comment ces fruits élégants métamorphosent-ils l’entrée tout en restant durables et faciles à vivre ?

À l’automne, la même scène se répète sur les pas-de-porte : une grosse citrouille orange trône fièrement, parfois même creusée en visage grimaçant. Belle deux jours, puis elle se ramollit, tache les marches et attire moucherons et feuilles mortes collées.

En 2026, les décorateurs ont basculé vers un autre langage : celui des courges anciennes aux teintes poudrées, jamais creusées, posées comme de petites sculptures végétales. L’entrée devient un prolongement du jardin, chic et durable. Reste à savoir comment composer ce tableau en quelques gestes.

Pourquoi la citrouille orange ne suffit plus en 2026

La grande citrouille orange a fini par devenir un cliché, presque aussi attendu que la guirlande plastique. Creusée, elle pourrit vite, dégouline sur le paillasson et finit au compost après quelques nuits fraîches. Non creusée, sa couleur criarde jure souvent avec une façade minérale ou une porte anthracite.

À l’inverse, les courges anciennes comme la Bleu de Hongrie, la Muscade de Provence ou les petits pâtissons blancs offrent des nuances vert-de-gris, beige rosé ou ivoire. Posées entières, au sec, elles se sont conservées plusieurs semaines, parfois des mois, tout en restant comestibles pour un futur velouté.

Composer un trio chic de courges poudrées

Nous avons tous déjà aligné trop de petites coloquintes bariolées sans vraiment structurer l’entrée. Cette année, mise sur la règle des trois : une grosse courge (Muscade ou courge de Siam) au fond, une moyenne sur le côté, une mini blanche type Baby Boo devant, légèrement décalée.

Rassemble ensuite quelques branches de bouleau ou de noisetier, nouées avec une ficelle de jute pour former un fagot vertical, glissé derrière les fruits. Ajoute deux ou trois lanternes à bougies LED, trouvées chez Leroy Merlin ou en jardinerie, bien plus sûres que de vraies flammes sur des marches encombrées de feuilles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de la déco jusqu’à 3 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les courges anciennes aux teintes poudrées durent longtemps entières, structurent le perron en un clin d’oeil et les lanternes LED sécurisent la lumière du soir. 💡 Le petit plus : Choisir des variétés comestibles permet de transformer la déco en velouté ou gratin dès que l’on rentre les courges à l’abri. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser une grosse citrouille orange creusée ou des courges décoratives vernies à portée d’un chien : odeurs, pourriture et risque d’intoxication.

Faire durer la scène, protéger la famille et la planète

Pour que les courges restent belles, installe-les sur un paillasson épais ou une caisse en bois, à l’abri des flaques. Un rapide coup d’œil hebdomadaire suffit : si la peau se ramollit, on rentre la courge pour la cuisiner avant qu’elle ne s’abîme.

Avec des enfants ou un chiot, privilégie les variétés comestibles non vernies et surélève le décor : certaines courges purement décoratives, riches en cucurbitacines, ont provoqué vomissements et diarrhées chez des chiens curieux, rappellent les vétérinaires. Petit bonus : achetées chez Botanic, Jardiland ou au marché, ces courges finiront en gratin réconfortant plutôt qu’à la poubelle.