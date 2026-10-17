Il a monté son gabion sous le talus en octobre : au printemps suivant, l'oubli d'un détail de paysagiste a fait pencher tout le muret

Au printemps, son gabion décoratif sous talus penche déjà, le grillage se bombe, la terre a bougé. Derrière ce scénario courant, un détail technique oublié fait toute la différence.

Dans beaucoup de jardins, l’histoire commence pareil : à l’automne, un propriétaire pose fièrement un muret de gabion au pied de son talus, les pierres bien alignées. Le printemps suivant, le choc : la cage métallique penche, le grillage se bombe, quelques galets se sont déplacés.

Nous avons tous déjà vu ce genre de scène sans toujours comprendre ce qui a cloché. Le gabion n’a pas cédé sous le poids des pierres, mais sous celui de la terre gorgée d’eau derrière le talus. Les paysagistes, eux, ne lancent jamais un projet sans ce « détail » discret qui change tout en hiver.

Son gabion penchait après l’hiver : ce qui se passait derrière le talus

Sous un talus, un gabion agit comme une barrière : la terre vient s’y appuyer, les pluies le traversent. Quand la cage est posée directement contre le sol nu, sans séparation, chaque épisode pluvieux charge la butte en eau. La terre gonfle, glisse lentement, pousse le grillage et finit par le déformer, surtout en sol argileux.

Après un hiver très humide, le résultat se voit à l’œil nu : une légère inclinaison vers l’avant, un pied qui s’ouvre, parfois des pierres qui se mettent à bouger. Le problème ne vient ni de l’esthétique ni du remplissage, mais d’un défaut invisible de conception depuis le premier jour.

L’ennemi n°1 d’un gabion sous talus : l’eau qui reste coincée

Les pros le répètent : ce n’est pas la terre qui ruine un gabion, c’est l’eau qui ne peut pas s’échapper. Coincée derrière la cage, elle s’infiltre entre les pierres, entraîne les particules fines du talus et forme une pression continue sur le grillage. Sur un sol argileux, l’humidité met des semaines à s’évacuer.

Peu à peu, la façade se bombe, de petites poches vides apparaissent, l’ouvrage perd son assise. D’ailleurs, les pros recommandent de vérifier l’inclinaison chaque printemps et de dégager le pied du gabion après l’automne pour que feuilles et débris ne retiennent pas plus d’eau contre la structure.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort au jardin Hivers sereins 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le géotextile laisse filer l’eau mais retient la terre : le drain reste ouvert et la cage ne se bombe plus en hiver. 💡 Le petit plus : Placez-le bien tendu, sans plis, sous la base et derrière le gabion. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Remplacer ce feutre par un voile de jardin léger : il se déchire, la boue bouche le gravier et le mur finit par pencher.

Le détail que les paysagistes n’oublient jamais : le géotextile drainant

Entre la terre et le métal, les paysagistes intercalent toujours un feutre géotextile drainant. Ce tissu, autour de 150 à 200 g/m², laisse passer l’eau mais bloque la terre fine. Sous la base et contre l’arrière du gabion, il travaille avec une hauteur de 60 cm maximum et des fils d’acier d’au moins 4 mm pour garder la structure droite.

Avec ce trio gabion talus géotextile, trois réflexes simples sécurisent l’ouvrage dès la pose et évitent les mauvaises surprises au dégel.

Prévoir une fondation stable, légèrement inclinée vers l’intérieur.

Remplir la cage par couches en calant les blocs contre la façade visible.

Contrôler chaque année l’alignement et dégager le pied du gabion.