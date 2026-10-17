Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : ce contrôle de la pyrale du buis en octobre sauve les massifs bien plus qu'au printemps

En septembre-octobre, la pyrale du buis ne s’endort pas : elle prépare déjà les dégâts du printemps prochain. Quels gestes d’automne changent vraiment la donne ?

Des boules de buis taillées au cordeau tout l’été… puis, à l’automne, des touffes brunies, des fils soyeux et de petites crottes au pied des arbustes. Beaucoup de jardins français ont déjà subi l’appétit de la pyrale du buis, ce papillon venu d’Asie dont les chenilles dévorent tout sur leur passage.

On pense souvent avoir “fait le job” en traitant seulement au printemps. Pourtant, pendant que le reste du jardin ralentit, ce ravageur continue discrètement sa vie. L’automne a déjà été une période charnière pour de nombreux jardiniers… à condition de savoir quoi observer et quand agir.

La fausse trêve de l’automne pour la pyrale du buis

Entre avril et octobre, plusieurs générations se succèdent, deux à quatre selon les années, souvent trois en France. Les jeunes chenilles se cachent au cœur des rameaux, sous de fines toiles, et commencent par manger l’intérieur du buis : quand on voit les feuilles brunies, l’attaque a déjà bien avancé.

La fiche de la Confédération vaudoise rappelle que l’insecte hiverne au stade chenille, blotti dans un petit cocon de soie au milieu du feuillage. Dans les régions à automne doux, une dernière génération se développe en septembre-octobre : ce sont précisément ces chenilles tardives qui passeront l’hiver et redémarreront en fanfare au printemps suivant.

Printemps ou automne : quand votre traitement change tout

Nous avons tous déjà concentré nos efforts au printemps pour bloquer la première vague issue de l’hivernage. Cela a limité les dégâts, bien sûr, mais sans action de fin de saison, les générations suivantes ont souvent recolonisé les arbustes et obligé à traiter en urgence en plein été.

Réfléchir “printemps + automne” comme un duo a au contraire permis à de nombreux jardins de repartir plus sereinement. En automne, un contrôle rapide des buis suffit : s’il y a encore des feuilles fraîchement grignotées, des fils de soie et des chenilles vert vif striées de noir, la pyrale du buis est toujours active ; si tout semble figé et sec, on peut se contenter de surveiller.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain au jardin Printemps plus serein 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Traiter aussi en automne vise la dernière génération de chenilles encore active avant l’hivernage. En éliminant ces larves avant qu’elles ne se mettent en cocon dans le feuillage, on réduit fortement les populations qui redémarreront au printemps et l’intensité des attaques suivantes. 💡 Le petit plus : noter dans un carnet ou sur votre téléphone la date de la dernière attaque d’automne ; l’année suivante, cela aide à caler les contrôles au bon moment. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pulvériser au hasard en plein hiver ou sur des chenilles déjà enfermées dans leur cocon : sans ingestion de feuilles fraîches, même le Bacillus thuringiensis reste inefficace.

Geste par geste : le protocole d’automne, sans chimie lourde

Avant tout produit, quelques actions mécaniques, rapides, ont déjà fait la différence dans beaucoup de jardins. Secouer l’arbuste au-dessus d’une bâche puis détruire les chenilles, rincer longuement au jet et tailler les rameaux entièrement bruns soulagent immédiatement le buis.

Si des jeunes chenilles sont encore présentes, un traitement au Bacillus thuringiensis kurstaki, en soirée ou par temps couvert, sur tout le feuillage intérieur et extérieur, a stoppé bien des défoliations. L’effet dure une dizaine de jours ; ensuite, un dernier contrôle visuel et, pour les grandes haies, des pièges à phéromones jusqu’à la mi-octobre sécurisent l’arrière-saison.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Pyrale du buis : 4 astuces vraiment efficaces pour protéger vos arbustes rapidement»