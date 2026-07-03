Pyrale du buis : en 3 jours vos haies peuvent mourir, ce geste de 5 minutes le soir change tout

En trois nuits, la pyrale du buis peut transformer une haie parfaite en bois nu, sans prévenir. Un paysagiste y répond par un geste de 5 minutes au crépuscule, simple mais décisif.

Une haie de buis parfaite le vendredi soir, un squelette marron le lundi… Dans de nombreux jardins, le scénario a déjà brisé le cœur de propriétaires qui pensaient leurs bordures à l’abri. En à peine trois nuits, un alignement de buis (Buxus sempervirens) peut passer du vert tendre au bois nu, sans que personne n’ait rien vu venir.

Derrière ce carnage se cache la pyrale du buis, Cydalima perspectalis, un papillon venu d’Asie dont les chenilles défoliatrices avalent les jeunes feuilles en moins de 72 heures. Elles ont agi longtemps au cœur de vos haies avant de tout raser. La bonne nouvelle ? Un paysagiste a montré qu’un simple geste du soir, cinq minutes montre en main, aurait pu tout changer.

Comment la pyrale du buis rase une haie en trois jours

Le cycle commence discrètement : le papillon pond sur le feuillage, puis de minuscules chenilles vertes et noires se cachent au centre du buisson. Tant qu’elles restent là, l’extérieur paraît sain. Pendant ce temps, elles grignotent feuille après feuille, ne laissant que les nervures. Les premiers indices sont subtils : fines toiles ou fils de soie, petites crottes vertes au pied, feuilles comme grattées à l’intérieur.

Quand ces signes apparaissent, une fenêtre critique de 48 à 72 heures s’ouvre. Si rien n’est fait, la haie est « tondue » de l’intérieur ; au bout de quelques jours, les buis jaunissent puis brunissent d’un coup. Difficile de croire que tout cela a commencé dans le silence, à l’abri des regards.

Le geste de 5 minutes au crépuscule que les paysagistes appliquent

Nous avons tous déjà passé devant un buis en nous disant qu’il avait l’air un peu terne, sans prendre le temps de regarder de près. Les professionnels, eux, ont adopté une routine simple : une inspection vespérale à la tombée de la nuit, quand les chenilles de pyrale du buis sortent manger et deviennent enfin visibles à l’œil nu.

Mettre des gants et étendre une bâche sous la haie.

Avec une lampe, écarter doucement le feuillage et ramasser à la main chenilles et cocons soyeux.

Couper au sécateur les rameaux très infestés et les jeter dans un sac fermé ou en déchetterie.

Sur un buis, ce geste prend 5 à 10 minutes, répété deux soirs de suite. Il a suffi à stopper net des invasions qui auraient coûté une replantation complète. En cas d’attaque massive, ce ramassage peut être complété par un traitement biologique au Bacillus thuringiensis, sans recourir à des insecticides chimiques plus agressifs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps par buis 5 à 10 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les chenilles se cachent au cœur du buis le jour et sortent au crépuscule pour se nourrir. En les retirant à ce moment précis, avant qu’elles n’aient fini le feuillage, on coupe physiquement le cycle de l’infestation. 💡 Le petit plus : étendre une bâche sous la haie pour récupérer en une fois chenilles, feuilles et rameaux tombés, sans en laisser au pied. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre que les buis brunissent et laisser au sol les déchets infestés, qui entretiennent le foyer.

Les 72 heures critiques et la suite de la saison

Dès les premiers fils de soie ou crottes vertes repérés, le compte à rebours a commencé. Le premier soir, la ronde nocturne retire le gros des chenilles. Le deuxième, un nouveau passage vérifie qu’aucune ne s’est remise à table et permet de retailler franchement les rameaux trop atteints. Si les buis paraissent déjà bruns, gratter légèrement l’écorce d’une branche aide à savoir s’ils vivent encore : du vert sous l’écorce laisse espérer une reprise.

Pour le reste de la saison chaude, une courte inspection hebdomadaire à la tombée de la nuit suffit souvent à garder la pyrale du buis sous contrôle. Dans le nord comme dans le sud, ce réflexe adopté du printemps à la fin de l’été a déjà sauvé bien des topiaires, tout en évitant le coût et la déception d’une haie entière à remplacer.