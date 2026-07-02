Mon voisin accroche ces vieux disques à son cerisier : ce qu’ils évitent pourrait sauver votre récolte

Chez votre voisin, le cerisier ne porte pas que des cerises mais une guirlande de vieux CD qui tourne au vent. Derrière cette mise en scène brillante se cache une arme douce contre les oiseaux du verger.

Au début de l’été, votre cerisier se couvre de fruits rouges ; chez le voisin, ce sont d’étranges ronds argentés qui scintillent au bout des branches. De vieux CD tournent comme des guirlandes au moindre souffle de vent, intrigants, presque kitsch.

On pourrait croire à une déco ratée ; c’est au contraire une astuce de jardin malin. Quand les fruits commencent à rougir, merles et étourneaux transforment le cerisier en buffet gratuit, tandis que ces disques aident le voisin à garder ses corbeilles pleines.

Quand les oiseaux vident le cerisier

À la fin du printemps, puis en juillet, les cerises arrivent à maturité. En quelques passages, les bandes de merles et d’étourneaux peuvent dépouiller un arbre entier. On retrouve des grappes de pédoncules nus, juste quelques noyaux qui pendent encore.

Beaucoup de jardiniers ont installé des filets anti-oiseaux. Efficaces, ils enferment pourtant l’arbre, compliquent la cueillette et peuvent piéger la petite faune. Dans un jardin qui se veut doux, on cherche autre chose qu’un piège en plastique sur le verger.

Des vieux CD, un répulsif lumineux et zéro déchet

La solution du voisin commence dans un tiroir. Vieux albums rayés, CD de logiciels oubliés… au lieu de les jeter, ils deviennent un outil gratuit. Accrochés dans l’arbre, ces disques forment un rideau scintillant. Un CD dans le cerisier pour éloigner les oiseaux, c’est simple et futé.

Le principe repose sur la lumière et le mouvement. La surface métallisée renvoie des reflets vifs dès que le soleil la touche ; le vent fait tourner les disques dans tous les sens. Ces flashs imprévisibles brouillent la vue des oiseaux, perçus comme une menace, et les poussent à chercher leur festin plus loin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Coût estimé 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les vieux CD jouent le rôle de petits miroirs mobiles. Le soleil s’y reflète, le vent les fait tourner, et ces éclats soudains dérangent la vue des oiseaux, qui préfèrent s’éloigner. 💡 Le petit plus : Varier la hauteur des CD et en déplacer quelques-uns en milieu de saison entretient l’effet de surprise et maintient les oiseaux à distance. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Les fixer trop court et trop près du tronc : sans liberté de rotation, les reflets disparaissent, les oiseaux s’habituent et reviennent picorer les fruits.

Accrocher les CD pour protéger la récolte

Pour un petit arbre, une dizaine de CD répartis sur les branches suffisent ; pour un grand sujet, on en ajoute quelques-uns. Il faut du fil de pêche ou une ficelle solide et une paire de ciseaux. On coupe de courts liens, on passe chaque CD par le trou central et on noue aux extrémités des rameaux exposés.

On installe les CD dès que les fruits commencent à rougir, avant que les oiseaux ne s’habituent au cerisier. Ils tournent à chaque souffle d’air jusqu’à la fin de la cueillette. Une fois la récolte de cerises terminée, on retire les disques pour garder un jardin propre, une faune respectée et un arbre dégagé.