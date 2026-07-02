Mon voisin accroche ces vieux disques à son cerisier : ce qu’ils évitent pourrait sauver votre récolte
Chez votre voisin, le cerisier ne porte pas que des cerises mais une guirlande de vieux CD qui tourne au vent. Derrière cette mise en scène brillante se cache une arme douce contre les oiseaux du verger.
Au début de l’été, votre cerisier se couvre de fruits rouges ; chez le voisin, ce sont d’étranges ronds argentés qui scintillent au bout des branches. De vieux CD tournent comme des guirlandes au moindre souffle de vent, intrigants, presque kitsch.
On pourrait croire à une déco ratée ; c’est au contraire une astuce de jardin malin. Quand les fruits commencent à rougir, merles et étourneaux transforment le cerisier en buffet gratuit, tandis que ces disques aident le voisin à garder ses corbeilles pleines.
Quand les oiseaux vident le cerisier
À la fin du printemps, puis en juillet, les cerises arrivent à maturité. En quelques passages, les bandes de merles et d’étourneaux peuvent dépouiller un arbre entier. On retrouve des grappes de pédoncules nus, juste quelques noyaux qui pendent encore.
Beaucoup de jardiniers ont installé des filets anti-oiseaux. Efficaces, ils enferment pourtant l’arbre, compliquent la cueillette et peuvent piéger la petite faune. Dans un jardin qui se veut doux, on cherche autre chose qu’un piège en plastique sur le verger.
Des vieux CD, un répulsif lumineux et zéro déchet
La solution du voisin commence dans un tiroir. Vieux albums rayés, CD de logiciels oubliés… au lieu de les jeter, ils deviennent un outil gratuit. Accrochés dans l’arbre, ces disques forment un rideau scintillant. Un CD dans le cerisier pour éloigner les oiseaux, c’est simple et futé.
Le principe repose sur la lumière et le mouvement. La surface métallisée renvoie des reflets vifs dès que le soleil la touche ; le vent fait tourner les disques dans tous les sens. Ces flashs imprévisibles brouillent la vue des oiseaux, perçus comme une menace, et les poussent à chercher leur festin plus loin.
Accrocher les CD pour protéger la récolte
Pour un petit arbre, une dizaine de CD répartis sur les branches suffisent ; pour un grand sujet, on en ajoute quelques-uns. Il faut du fil de pêche ou une ficelle solide et une paire de ciseaux. On coupe de courts liens, on passe chaque CD par le trou central et on noue aux extrémités des rameaux exposés.
On installe les CD dès que les fruits commencent à rougir, avant que les oiseaux ne s’habituent au cerisier. Ils tournent à chaque souffle d’air jusqu’à la fin de la cueillette. Une fois la récolte de cerises terminée, on retire les disques pour garder un jardin propre, une faune respectée et un arbre dégagé.
En bref
- 🍒 Début d’été, dans un verger familial, un voisin suspend de vieux CD à son cerisier tandis que merles et étourneaux rôdent autour des cerises mûres.
- 🪄 Une simple technique de CD dans le cerisier pour éloigner les oiseaux promet de protéger la récolte, en alternative douce aux lourds filets anti-oiseaux.
- 🌱 Entre jeu de lumière, vent et recyclage malin, cette méthode écologique réserve quelques surprises au jardinier qui espère enfin remplir ses paniers de cerises intactes.
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