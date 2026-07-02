Piège à bière contre le frelon asiatique : cette erreur en été tue vos meilleurs alliés dans le jardin

En une semaine, mon piège à bière frelon asiatique installé dans le cerisier s’est rempli d’abeilles noyées. Comment ce réflexe de jardinier bien intentionné bascule-t-il en piège pour les pollinisateurs ?

En relevant le bocal de bière sucrée accroché depuis une semaine dans le cerisier, le choc : pas de frelons asiatiques, seulement un amas d’abeilles, de papillons et de petits insectes noyés. Une scène glaçante, d’autant plus cruelle qu’au départ, ce piège maison avait été installé pour protéger le jardin.

Face à Vespa velutina, ce prédateur venu d’Asie capable de décimer une colonie d’Apis mellifera, la tentation est forte de multiplier les pièges à bière. Pourtant, selon le Muséum national d’Histoire naturelle, une colonie de frelons asiatiques consomme déjà environ 97 000 insectes pollinisateurs par saison.

Pourquoi le piège à bière d’été rate sa cible

Le problème ne vient pas tant de la recette – bière brune, vin blanc, sirop – que du calendrier. Ces appâts sucrés ont surtout intéressé les reines fondatrices qui sont sorties d’hivernage entre mi-février et fin mai, lorsqu’elles avaient besoin de sucre pour se recharger et fonder leur nid. En plein été, leur régime a changé.

À partir de juin, les ouvrières chassent surtout des protéines pour nourrir les larves : mouches, chenilles, et malheureusement beaucoup de pollinisateurs. Un bocal sucré suspendu au cerisier les intéresse peu, alors qu’il attire les abeilles du coin, infatigables du printemps à l’automne. Elles ne ferment jamais le « restaurant » des sucres faciles.

Les fausses bonnes idées autour du piège à bière frelon asiatique

Nous avons tous déjà vu ce fameux piège à bière frelon asiatique en bouteille découpée, avec 1/3 bière, 1/3 vin blanc, 1/3 sirop. On lit souvent que l’alcool repousserait les abeilles, mais, comme le rappelle, cité par Pause Maison (Ouest-France), le Parc national des Cévennes, « L’alcool va permettre de limiter le piégeage des abeilles même s’il convient de garder à l’esprit qu’il n’existe pas d’attractif sélectif à ce jour ». Les suivis du Muséum national d’Histoire naturelle montrent d’ailleurs que les frelons représentent moins de 1 % des insectes capturés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Protection des abeilles Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Au tout début du printemps, les reines cherchent du sucre ; les capturer alors limite les nids. 💡 Le petit plus : Préférer des pièges sélectifs près des ruches, jamais dans un arbre en fleurs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser un piège à bière tout l’été dans le verger : il tue surtout les pollinisateurs.

Que faire à la place, maintenant que l’été est là

Passé le mois de mai, les spécialistes recommandent de ranger le bocal et de changer de stratégie. L’été, il vaut mieux repérer les nids secondaires, ces grosses boules beiges en hauteur dans un arbre, puis signaler tout nid actif à la mairie : depuis la loi n°2025-237 du 14 mars 2025, leur destruction revient à un professionnel certifié Certibiocide.

Pour la saison prochaine, la bonne idée consiste à ne poser que quelques pièges sélectifs près des ruches ou des points d’eau, entre février et mai, dès que la température dépasse durablement 13 à 15 °C. Retirés dès l’apparition des premières ouvrières, ces dispositifs ciblent les reines fondatrices tout en laissant au jardin son ballet d’abeilles, de bourdons et de papillons.