Les anciens mettaient toujours cette plante aromatique sur la terrasse : l'effet redoutable sur les frelons asiatiques

Sur les terrasses françaises, une simple touffe de basilic suffisait autrefois à tenir les frelons asiatiques à distance. Comment nos anciens s’en servaient-ils tout l’été sans produits chimiques ?

Sur les vieilles photos de famille, un détail revient sans cesse : ce petit pot d’herbes posé près de la terrasse, juste à côté de la table en fer forgé. On pense à un simple geste déco, alors qu’il cachait une vraie stratégie pour garder les repas d’été tranquilles.

Car dès les premières chaleurs, le même scénario s’est joué pour tout le monde : verres qui claquent, enfants qui crient, arrivée stressante du frelon asiatique autour des plats. Les anciens, eux, plaçaient toujours un pot de basilic bien vert sur la terrasse… et ce n’était pas un hasard.

Le basilic, l’aromate préféré des anciens… mais détesté des frelons asiatiques

Cette « plante qui fait fuir les frelons asiatiques » n’a rien d’exotique : c’est le basilic (Ocimum basilicum), l’herbe des salades tomates-mozza. Son feuillage gorgé de soleil libère des essences très puissantes. Pour nous, c’est agréable ; pour le frelon asiatique, c’est une vraie agression olfactive.

Doté d’un odorat ultra-sensible pour repérer sucre, viande ou poisson, l’insecte est complètement désorienté par ce parfum tenace. Autour du pot de basilic, il perçoit comme un mur d’odeurs et préfère contourner la zone. Résultat : moins de survols angoissants au-dessus des assiettes, sans bombe insecticide ni piège violent.

Où poser le pot de basilic sur la terrasse pour qu’il soit vraiment efficace ?

Nous avons tous déjà posé un pot d’aromates au milieu de la table « pour faire joli ». Mauvaise idée ici : placé trop près, le parfum n’a pas le temps de se diffuser et peut même incommoder les invités. Les anciens avaient un réflexe précis, que les sources rappellent tous : installer le pot à 1 à 2 mètres de la table.

L’idéal consiste à créer une petite barrière olfactive : un pot en terre cuite sur un guéridon, une desserte ou un muret, légèrement en retrait des convives. Sur une grande terrasse, deux ou trois pots de basilic disposés en U autour de la zone de repas forment une ceinture parfumée très dissuasive pour le frelon asiatique.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie de produits chimiques Importante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le basilic sature l’air en molécules aromatiques très fortes. L’odorat hyper développé du frelon asiatique est incommodé par cette barrière olfactive, ce qui le pousse à dévier sa trajectoire au lieu de s’approcher de la table. 💡 Le petit plus : associer plusieurs pots de basilic bien fournis, répartis autour de la terrasse, renforce la protection sans gêner les invités. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le basilic se dessécher ou poser un pot fatigué au centre de la table, l’effet répulsif contre les frelons asiatiques devient alors quasi nul.

Entretenir le basilic pour rester protégé tout l’été

Pour que l’astuce « basilic frelon asiatique » fonctionne jusqu’à l’automne, la plante doit rester en pleine forme. Feuilles bien vertes, tiges fermes, parfum net : dès que le feuillage jaunit ou que l’odeur s’affaiblit, l’effet anti-frelon diminue fortement.

Arroser régulièrement sans détremper, pincer les tiges et supprimer les fleurs naissantes stimule de nouvelles feuilles très parfumées. Si le pot a trop souffert d’un coup de chaud, mieux vaut le remplacer en jardinerie. Et si un nid de frelons est repéré à proximité, seul un professionnel doit intervenir : le basilic protège la table, mais ne remplace jamais une vraie sécurisation du jardin.