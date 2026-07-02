Potager en juillet : quoi planter après chaque récolte pour éviter le gros creux de légumes en septembre ?

En plein cœur de l’été, de nombreux jardiniers laissent leurs planches nues sans imaginer ce qu’ils perdent pour l’automne. Quels semis de juillet transforment un simple potager en garde-manger d’hiver ?

Au cœur de l’été, le potager semble plein… mais dès septembre, beaucoup regrettent d’avoir laissé les planches vides après les premières récoltes de pommes de terre ou de salades de printemps. Résultat : un creux dans les paniers au moment où l’on rêve encore de légumes frais.

Pourtant, savoir que planter en juillet au potager change tout. Juillet est ce mois pivot où sol chaud et jours longs permettent des cultures rapides, tout en préparant l’automne et l’hiver. L’idée est simple : profiter de chaque mètre carré libéré pour booster les récoltes des prochains mois.

Juillet, le mois pivot d’un potager vraiment productif

Le sol a emmagasiné la chaleur, les graines lèvent vite et les jeunes plants reprennent bien. En contrepartie, la sécheresse guette ; paillage généreux, arrosage le soir et, si possible, un léger voile d’ombrage les premiers jours ont déjà sauvé plus d’une planche de salades.

En juillet, on joue sur trois tableaux à la fois : des récoltes express pour l’été (salades, roquette, radis), des racines pour l’automne (carottes, betteraves, navets) et les valeurs sûres de l’hiver comme les poireaux, la mâche et les choux. Un vrai planning de garde-manger.

Récoltes express : salades, roquette, épinard d’été et radis

Nous avons tous déjà vu nos laitues monter en graine en quelques jours. Pour limiter cela, on sème en juillet laitues à couper, laitues pommées et batavias à mi-ombre, en gardant le sol frais. La chicorée frisée et la scarole, plus résistantes à la chaleur, tiennent bien en plein soleil. Comme le rappelle POSITIVR, “La roquette : ce feuillage aromatique exige un arrosage quotidien rigoureux ; le moindre stress hydrique la rendrait particulièrement piquante et immangeable”.

Radis et betteraves, eux, supportent très bien des semis échelonnés ; la source Au Potager Bio insiste sur l’intérêt de les ressemer régulièrement pour des récoltes continues. On peut ajouter un peu d’épinard d’été, très rapide (4 à 6 semaines), à condition de lui offrir une terre fraîche et des rangs espacés de 40 cm.

Salades d’été : semées toutes les deux semaines pour combler chaque trou.

: semées toutes les deux semaines pour combler chaque trou. Roquette : à placer près du tuyau d’arrosage pour ne jamais “oublier” l’eau.

Radis et betteraves : en lignes courtes, dans les zones un peu ombragées.

Épinard d’été : seulement si le sol reste frais ; sinon, on attend la fin de l’été.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récoltes Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En juillet, le sol est chaud et les jours sont encore longs : les semis lèvent vite. En réoccupant immédiatement chaque parcelle libérée avec des cultures rapides (salades, radis, roquette) et des légumes d’automne ou d’hiver, on enchaîne plusieurs cycles de culture sur la même surface sans effort supplémentaire. 💡 Le petit plus : garder en permanence deux ou trois sachets de salades et de radis dans la cabane permet de semer dès qu’un rang se libère, sans attendre le week-end suivant. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les planches vides en plein été ou semer en plein soleil de midi sans paillage ni arrosage : les graines grillent et les plants végètent.

Cap sur l’automne et l’hiver : racines, poireaux et choux

Pour l’arrière-saison, les carottes tardives semées en juillet donnent des racines croquantes en septembre-octobre. On trace des sillons espacés de 15 à 25 cm selon la variété, sur un sol ameubli et enrichi en compost. Les navets d’automne et les betteraves aiment eux aussi une terre riche et humide, quand les radis d’automne préfèrent les zones un peu ombragées du potager.

Entre le 14 juillet et la fin du mois, on repique les poireaux d’hiver en lignes espacées d’environ 30 cm ; cette fenêtre a souvent assuré des récoltes jusqu’au printemps. La même période convient à la famille des choux (verts, rouges, de Bruxelles, choux-fleurs) avec 60 cm entre chaque plant et un collet enterré jusqu’aux premières feuilles pour mieux résister au vent. En bordure, des rangs de mâche semés à 20 cm d’intervalle offriront les premières salades de grand froid, quand le reste du jardin se sera déjà mis au repos.