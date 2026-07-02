Terrasse envahie de fourmis : cette petite menthe méconnue en pot les fait fuir sans insecticide, mais pas sans risque

Envahie de fourmis autour de la table extérieure, une terrasse peut vite devenir impraticable. Et si une simple menthe pouliot en pot changeait discrètement la donne ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Mentha pulegium 🌸 Nom courant Menthe pouliot, pouliot européen 📏 Dimensions 10 à 30 cm de hauteur x 30 à 60 cm d’étalement ☀️ Exposition Soleil doux ou mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -10/-15 °C (pot à protéger) 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant, très aromatique

Sur la terrasse, la scène se répète chaque été : une colonne de fourmis remonte les dalles jusqu’à la table du petit-déjeuner. Depuis l’interdiction des pesticides chimiques de synthèse au jardin le 1er janvier 2019, les bombes insecticides ont quitté les placards et beaucoup se tournent vers les remèdes naturels… pas toujours convaincants.

Parmi les nouvelles alliées des terrasses, une petite menthe tapissante se distingue : la menthe pouliot, ou Mentha pulegium. Son parfum très puissant brouille les repères des fourmis et les pousse souvent à contourner la zone, sans insecticide ni piège. À condition de bien la choisir, bien la placer et respecter quelques règles de sécurité.

Menthe pouliot : la petite menthe tapissante qui protège la terrasse

La menthe pouliot est une vivace basse, formant un tapis dense de petites feuilles vertes, ponctué en été de minuscules fleurs mauves. En pot, elle reste compacte et peut retomber légèrement sur les bords, ce qui adoucit une terrasse minérale. Plus odorante que le pouliot américain ou la menthe poivrée, et surtout vivace, elle agit comme une véritable barrière parfumée.

Les fourmis suivent des pistes de phéromones, comme un fil d’Ariane invisible entre le nid et la nourriture. Installée près de ce trajet, la menthe pouliot diffuse une odeur si forte qu’elle brouille ce GPS naturel. La colonie a alors tendance à contourner la zone : un répulsif d’ambiance, efficace surtout sur une terrasse propre et sans restes sucrés.

Bien la cultiver en pot pour tenir les fourmis à distance

Nous avons tous déjà posé un pot de menthe au hasard en espérant voir disparaître les fourmis. Avec la menthe pouliot, le contenant change tout. En pleine terre, ses tiges rampantes deviennent vite envahissantes ; en pot d’au moins 30 cm, avec un bon drainage et un terreau frais, elle reste sage et efficace sur la terrasse.

Côté exposition, cette menthe supporte le soleil mais apprécie une ombre légère aux heures brûlantes. Les pots ont été alignés là où les fourmis passaient le plus : seuil de baie vitrée, pied de mur, coin repas. Quelques contenants espacés autour de ces points sensibles créent une sorte de halo odorant, renforcé si on ajoute lavande ou thym dans les jardinières voisines.

Planter, multiplier et utiliser la menthe pouliot en toute sécurité

Pour installer cette alliée, deux options. Le semis demande de la patience : graines simplement posées en surface d’un terreau humide, jamais détrempé, sous bonne lumière ; la levée intervient en une à trois semaines. Les jeunes plants ont ensuite été repiqués dans un pot plus grand, à l’abri du plein soleil les premiers jours. Plus simple encore, l’achat d’un plant prêt à rempoter.

Ensuite, l’entretien reste basique : arrosages réguliers en été pour garder le substrat frais, coupe légère après floraison pour densifier le tapis et raviver le parfum, pot rapproché d’un mur abrité en hiver. Petit bonus : cette menthe pouliot, décorative et répulsive, offre une alternative douce aux produits agressifs, mais elle n’est pas comestible et peut être toxique en cas d’ingestion. Les femmes enceintes évitent de la manipuler, des gants sont bienvenus, et le pot reste hors de portée des enfants comme des animaux.