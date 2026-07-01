Frelons asiatiques : si vous avez un verger, voici le piège maison des apiculteurs à poser avant qu’il ne soit trop tard

Dans de nombreux vergers familiaux, les fruits mûrs se couvrent de trous en quelques jours, signés par le frelon asiatique. Entre colère et urgence, les apiculteurs partagent une méthode simple pour reprendre la main sans nuire aux abeilles.

L’été, un petit verger de famille ressemble à un décor de carte postale : branches courbées par le poids des prunes, pêches qui dorent au soleil, abeilles qui bourdonnent. Puis, soudain, les fruits se couvrent de trous nets, la chair se liquéfie, les guêpes se bousculent… et derrière ce chaos, un coupable bien précis se cache.

Le frelon asiatique s’est invité au menu. Longtemps concentré sur les ruches, il a aussi commencé à percer la peau des fruits pour se nourrir du jus sucré, faisant pourrir la récolte directement sur l’arbre. Face à cette offensive, les apiculteurs ont adopté un même geste dans leurs ruchers et vergers : un piège frelon asiatique maison, économique et très ciblé, que l’on peut installer chez soi en quelques minutes.

Pourquoi le frelon asiatique vise désormais vos fruits

Vespa velutina adore les sucres. Dans un verger, il vole lentement entre 1 et 1,5 mètre de hauteur, repère les poires, prunes ou pêches bien mûres, puis a perforé leur peau fine avec ses mandibules. Une seule morsure profonde a souvent suffi à déclencher une tache brune qui s’est étendue en quelques jours, jusqu’à faire tomber le fruit au sol.

Le problème ne se limite pas à quelques fruits abîmés. Chaque reine fondatrice a pu donner naissance à des centaines, voire des milliers d’ouvrières dans la saison, qui chassent aussi les abeilles autour du verger. Agir tôt, avec un piégeage ciblé, a donc protégé à la fois la récolte et les pollinisateurs du jardin.

Le piège bouteille adopté par les apiculteurs

Nous avons tous déjà vu flotter une bouteille pleine d’insectes près d’une terrasse. Dans le verger, l’idée reste la même, mais en version beaucoup plus sélective. Une simple bouteille plastique de 1 à 1,5 litre a été percée de trous d’environ 8 à 10 mm dans la partie haute, puis remplie de quelques centimètres d’un mélange très précis qui attire les frelons… tout en repoussant les abeilles.

Les apiculteurs recommandent ce cocktail à parts égales :

1/3 de bière, de préférence brune ;

1/3 de vin blanc ;

; 1/3 de sirop bien sucré (cassis, grenadine…).

La bière et le sirop ont attiré les frelons par leurs effluves fermentés, tandis que le vin blanc a joué le rôle de filtre olfactif naturel pour les abeilles, qui sont restées à distance du piège.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Coût du matériel spécifique 0 € Pourquoi ça fonctionne ? L’odeur sucrée et fermentée bière + sirop attire fortement les frelons, alors que l’acidité du vin blanc incommode les abeilles. Une fois entré par les trous, l’insecte s’est retrouvé piégé dans la bouteille et s’est épuisé sans parvenir à retrouver la sortie. Le petit plus : ajouter quelques cailloux au fond crée des zones sèches où les insectes utiles tombés par erreur peuvent se poser avant de ressortir par les plus petits orifices. À NE JAMAIS FAIRE : multiplier les pièges sans contrôle et les laisser toute la saison s’ils capturent abeilles, papillons ou autres auxiliaires du jardin.

Où suspendre et comment entretenir vos pièges dans le verger

Pour que ce piège maison protège vraiment les arbres, son emplacement a compté autant que la recette. Les apiculteurs l’ont suspendu entre 1 et 1,5 mètre de haut, dans le couloir de vol des frelons, plutôt en lisière de verger ou près des haies qu’au cœur des branches. Dans un petit verger de cinq à dix arbres, deux ou trois bouteilles bien réparties ont souvent suffi.

La chaleur estivale a fait évaporer rapidement le liquide et concentré les odeurs d’insectes morts. Le mélange a donc été entièrement renouvelé tous les 7 à 10 jours, en vidant soigneusement le contenu. Lors de ce contrôle, beaucoup de jardiniers ont vérifié la « clientèle » du piège : si trop de pollinisateurs y figuraient, ils ont réduit le nombre de bouteilles ou les ont déplacées, pour continuer à défendre leurs fruits sans sacrifier la vie du jardin.