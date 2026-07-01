Potager : ce légume ancien aux faux fruits rouges revient en force, ignorez-le et vous le regretterez

Longtemps cantonné aux pages des anciens catalogues, l’épinard-fraise refait surface dans les potagers français. Entre feuilles à cuisiner et faux fruits rouges, ce légume ornemental intrigue autant qu’il régale.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Blitum capitatum (syn. Chenopodium capitatum) 🌸 Nom courant épinard-fraise, épinard en têtes 📏 Dimensions 30 à 60 cm de haut x 30 à 40 cm de large ☀️ Exposition Soleil doux ou mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -5 °C environ (cultivé comme annuelle) 🍂 Feuillage Caduc, vert foncé, triangulaire, comestible

Au premier regard, on croit apercevoir de petites fraises égarées au milieu d’un carré d’épinards. Puis on se penche, on touche ces “baies” rouges perchées le long des tiges, et la curiosité s’installe. Voilà comment le épinard-fraise est en train de refaire parler de lui dans les potagers familiaux.

Originaire d’Amérique du Nord, ce légume ancien a été cultivé puis oublié, avant de revenir en douceur dans les catalogues et les jardins. Entre allure de plante ornementale et vraie place en cuisine, il bouscule nos habitudes estivales et donne envie de réinventer les massifs du potager.

Un drôle de légume-feuille aux faux fruits rouges

Botaniquement, l’épinard-fraise appartient à la famille des Amaranthacées, la même que la betterave et le quinoa. La plante forme d’abord une rosette de feuilles triangulaires vert foncé, puis des tiges dressées de 30 à 60 cm se couvrent de petites têtes rouge vif qui rappellent des fraises miniatures. Ni vrai épinard, ni vraie fraise, mais une curiosité qui attire tout de suite le regard au jardin.

Côté goût, les jeunes feuilles se sont révélées douces, avec une légère note de noisette lorsqu’elles sont croquées crues. Plus âgées, elles se cuisinent comme l’épinard classique, en poêlée, quiche ou gratin. Les “fruits”, eux, offrent une saveur discrète, un peu terreuse comme la betterave, idéale pour colorer salades, confitures ou sirops. Les feuilles contiennent de l’acide oxalique et des saponines ; mieux vaut donc en consommer avec modération, surtout crues.

Semer l’épinard-fraise sans se compliquer la vie

Nous avons tous déjà raté un semis trop pressé ou trop serré. Avec ce légume, la marche à suivre reste simple : de avril à juin, les graines ont été semées directement en pleine terre, dans un sol ameubli et enrichi de compost, à 1 à 2 cm de profondeur, avec 30 cm entre les plants. La plante a aimé les expositions ensoleillées mais pas brûlantes, ou la mi-ombre d’un potager de ville.

Pour s’adapter à chaque jardin, ce compagnon malin accepte plusieurs mises en scène :

en rang au potager, pour une vraie rangée de feuilles vertes ponctuée de boules rouges ;

en bordure d’un massif ornemental, où ses têtes colorées répondent aux fleurs estivales ;

en grand pot sur la terrasse, dans un mélange terreau-compost maintenu frais par un paillage.

Une plante décorative qui revient toute seule

Une fois installée, la plante a demandé peu d’attention : quelques arrosages pendant les épisodes de chaleur et un paillage léger ont suffi à garder le sol frais. Deux mois après le semis, les premières feuilles ont été récoltées, puis tout l’été. Les têtes rouges, mûres en plein cœur de saison, ont attiré insectes pollinisateurs, puis oiseaux gourmands venus picorer les graines.

Petit bonus pour les jardiniers patients, l’épinard-fraise se ressème spontanément si l’on laisse quelques fruits en place. Au printemps suivant, de jeunes plants apparaissent là où les graines sont tombées ; il suffit alors de les repiquer dans un carré bien choisi, aux côtés de capucines, de bettes colorées ou de cosmos, pour composer un véritable massif comestible et joyeux.